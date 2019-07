Döbeln

Knapp an einem Crash mit einem Linienbus schrammte am Montagnachmittag in Döbeln eine 52-jährige Autofahrerin vorbei. Wie die Polizei mitteilt, bog die Frau von der Bayerischen Straße nach links auf die bevorrechtigte Muldenterrasse ein. Dort war jedoch der Bus unterwegs, dessen Fahrer aber noch rechtzeitig bremsen und so einen Zusammenstoß verhindern konnte. Das Manöver brachte jedoch eine 80-jährige Businsassin zu Fall, die sich so schwere Verletzungen zuzog.

Von ap/DAZ