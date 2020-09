Bekommen die Roßweiner bald ein Kulturcafé?

Roßwein

Ein Kulturcafé in Roßwein? Warum nicht. Offenbar gibt es in der Stadt Menschen, die nicht nur das Bedürfnis haben, einen Ort besuchen zu können, an dem ein wenig Musik im Hintergrund läuft, egal ob live oder aus der Konserve. An dem man mit der Familie einen Kaffee oder abends auch mal einen Wein trinken kann. Sondern die auch Ideen haben, wie man so ein Vorhaben eventuell in die Tat umsetzen kann. Oder die zumindest bereit sind, es zu versuchen. Das jedenfalls hat sich am Mittwochabend beim jüngsten Treffen des Roßweiner Zukunftsworkshops herauskristallisiert.

Es fehlt ein Treffpunkt für Kultur in der Stadt

Astrid Sommer lebt in Roßwein und ist nicht der Meinung, dass es in der Stadt zu wenig Angebote kultureller Natur gibt. Die Sozialarbeiterin aus dem Bürgerhaus-Team hat vielmehr die Erfahrung gemacht, dass mit kleinem Aufwand viel möglich ist. „Ich verstehe das Gejammer einiger Leute nicht, es ist viel los.“ Gemessen an der Größe der Stadt, sei man mit 150 bis 180 Veranstaltungen pro Jahr gut dabei, sagte auch Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Natürlich interessiere nicht immer jeden alles.

Dennoch gibt es Lücken. Und die werden größer, weil beispielsweise immer mehr Gaststätten oder Kneipen schließen. Damit fallen Orte weg, an denen man sich treffen kann. Ähnlich sieht es in Sachen Saal aus. Herkules, Schmiedewerk, Rheinischer Hof – direkt im Roßweiner Zentrum gibt es keinen größeren Raum mehr, in dem man feiern beziehungsweise kulturelle Veranstaltungen anbieten könnte.

Auf dem Hartenberg fehlen Toiletten

Allerdings gibt es beispielsweise Open-Air-Varianten. Auf dem Hartenberg etwa, wo es die Freilichtbühne auf dem Goetheplatz gibt. Die wiederzubeleben und zwar mit einem offenen Hartenbergsingen für etwa 50 Leute, ist eine der Ideen von Astrid Sommer. Den Platz wieder herzurichten, wäre für den Bauhof der Stadt kein Problem, erklärte Veit Lindner. Es müsse eben nur immer jemand gefunden werden, der die Organisation und gegebenenfalls das wirtschaftliche Risiko für eine Veranstaltung auf sich nehme. In dem Fall könnte man das Projekt über das Bürgerhaus laufen lassen. Erforderlich wäre allerdings eine Zusammenarbeit mit der Hartenbergbaude, deren Toilette dann gegebenenfalls auch genutzt werden soll. Denn das ist der Punkt, an dem es auf dem Hartenberg bei größeren Veranstaltungen eben mangelt. Auch einen Frühschoppen fasste die Runde ins Auge und bekam von Wirt Klaus Kliem die Zusage, dass er bereit wäre, diesen zu organisieren.

Initiativgruppe bildet sich

Bereitschaft in der Runde gab es auch dafür, ein weitaus schwierigeres Projekt wenigstens überhaupt in Angriff zu nehmen zu wollen. Nämlich einen Ort zu schaffen, der kulturell genutzt werden, wo man hingehen und andere Menschen treffen kann, vielleicht sogar mit Bar und der Möglichkeit, etwas zu sich zu nehmen. Dass es schwer wird, in Roßwein dafür einen Raum zu finden und dann auch noch jemanden, der das Projekt „betreibt“, war allen in der Runde klar. Allerdings bildete sich im Ergebnis der Runde eine kleine Initiativgruppe, die aktuell aus Astrid Sommer und Aleksej Vancl besteht. Der Künstler lebt nicht nur in Roßwein, sondern vertritt auch den Verein „Freiraum e.V.“. Vancl sagte, man sei bereit, ein Konzept für ein „Ehrenamtscafé“ zu erarbeiten, ähnlich wie es in anderen Städten funktioniere.

