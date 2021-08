Bekommt die Blumenuhr im Döbelner Bürgergarten einen neuen Standort?

Döbeln

Bekommt die Blumenuhr im Bürgergarten einen neuen Standort? Und wie geht es beim drei Millionen Euro schweren Parkumbau nun weiter?

Gerade hat die Stadt Döbeln die Landschaftsplanung für den klimagerechten Umbau des Bürgergartenparkes europaweit ausgeschrieben. In den nächsten zwei Wochen sollen dafür die Bietergespräche geführt werden. Im September könnte dann der Hauptausschuss des Stadtrates den Auftrag vergeben, damit sich das beauftragte Planungsbüro im Herbst an die Umsetzungsplanung machen kann. Daraus ist allerdings auch zu schlussfolgern, dass sich in diesem Jahr das meiste nur auf dem Papier bewegen wird.

„Im Moment warten wir auf den endgültigen Förderbescheid. Nachdem ein Vor-Ort-Termin mit Mitarbeitern des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) aus Bonn sowie aus den Ministerien in Berlin und Dresden recht vielversprechend gelaufen ist“, schätzt Maja Köhler vom Sachgebiet Verkehr und Natur im Döbelner Rathaus ein, die das Bürgergartenprojekt federführend betreut. Vor Ort im Bürgergarten waren den Fördermittelgebern die Pläne für den Bürgergartenpark im Detail vorgestellt worden. Jetzt wird detailliert geprüft, ob all das Geplante auch in das Förderprogramm passt und entsprechend gefördert werden kann.

Die meisten vorbereitenden Arbeiten, wie etwa das Ausschneiden und Fällen von Bäumen sind gelaufen. Auch die Objektplanungen für die Sanierung des Pavillon und den Neubau einer Orangerie mit Werkstatt für die Stadtgärtner wurden bereits nach europaweiter Ausschreibung an das Großweitzschener Planungsbüro Zache vergeben.

Geplant ist im weiteren noch der Abriss des großen Trafohäuschens am Eingang zum Park aus Richtung Friedrichstraße. Hier wollen die Stadtwerke Döbeln ein deutlich kleineres Trafohäuschen, wie eines bereits am Körnerplatz steht, setzen. An dieses soll nach den derzeitigen Plänen die Blumenuhr umgesetzt werden. An der Wandfläche des kleineren Trafohäuschens hätte das Uhrwerk gut Platz und der sonnige Standort am künftigen Garten der Partnerstädte wäre eine Bereicherung, finden die Planer. Dieser Garten wird auf der Fläche des früheren Tiergeheges angelegt. Im Moment befindet sich die Blumenuhr auf dem Gelände, das zur Bürgergartengaststätte gehört. Deshalb hat sie aktuell Bürgergartenwirt Lars Lemke in Pflege und ließ sie bepflanzen.

Im nächsten Jahr könnten dann die beiden Teiche entschlammt werden. Die Teichmauern am oberen Teich sollen neu gebaut und treppenartig gestaltet werden. So soll man auch die Füße ins Wasser baumeln lassen können. Die Fläche dahinter soll als Sonnenterrasse zum Sitzen und Liegen einladen. Die alte Freilichtbühne wird abgerissen und durch eine modernere Variante ersetzt, die auch für Schulaufführungen und als grünes Klassenzimmer taugt. Der historische Pavillon wird saniert und für Feste und Feiern nutzbar gemacht.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann hatte der Stadt Döbeln durch ihren Tipp und ihre Begleitung in Berlin auf die Liste für die millionenschwere Förderung zum klimagerechten Parkumbau verholfen.

Von Thomas Sparrer