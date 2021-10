Region Döbeln

Auch am Dienstag führt der Landkreis Mittelsachsen die sächsische Inzidenztabelle an: Mit 211,3 ist diese im Vergleich zum Montag nur leicht gesunken (- 2,6). Auf 33 leicht gestiegen ist die Zahl der Patienten mit Corona in den Krankenhäusern (+2), wohingegen es keine Veränderung bei der Zahl der Patienten gibt, die beatmet werden müssen (6). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise ist auf insgesamt 26 541 angestiegen, das sind 53 mehr als am Montag.

Von daz