Beleuchtung „unter aller Sau“: Ostrauer Ortsteile bleiben zu oft im Dunkeln

Obersteina

Hans-Jürgen Ritsche ist Ortsvorsteher in Noschkowitz. Damit hat er auch Schlagwitz, Rittmitz und Kattnitz auf dem Zettel. Was das Örtchen Kattnitz betrifft, sah Ritschel jetzt Handlungsbedarf. „Die Straßenbeleuchtung dort muss dringend erneuert werden“, meldete der Ortsvorsteher in der jüngsten Gemeinderatssitzung Handlungsbedarf an.

„Die Straßenbeleuchtung in Obersteina ist unter aller Sau“

Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) kennt das Problem, ist es doch nichts neues und schon gar kein Einzelfall. „Die Straßenbeleuchtung in Obersteina ist unter aller Sau“, sagte das Gemeindeoberhaupt. Immerhin gibt es vorsichtige Pläne. Im Rahmen der Leader-Förderung gibt es den Projektaufruf zur energetischen Erneuerung von Straßenbeleuchtung. Bis zu 80 Prozent Förderung sind dabei möglich. „Wir haben unseren Bedarf angemeldet und das Budget reservieren lassen“, so Schilling weiter.

Umschwenken auf LED-Technik

Geplant sei, die Straßenbeleuchtung gleich auf LED umzuschwenken. Das sei langlebiger, effizienter und moderner. Werde der Sachverhalt einmal angeschoben, dann richtig, so das Gemeindeoberhaupt weiter. Konkrete Pläne zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung gibt es bisher für Rittmitz. Dort soll der Heckenweg Erleuchtung bekommen.

Von Stephanie Helm