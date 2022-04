Roßwein

Lukas Lomtscher ist vielen Roßweinern ein Begriff, auch wenn er schon lange nicht mehr in seinem Heimatdorf Marbach lebt. Lukas Lomtscher ist in Leipzig zu Hause, wo er als Kind bei den Thomanern gesungen hat und heute Teil des Vokalensembles „Nobiles“ ist. Mit dem ist er auch schon zu Gast in seiner alten Heimat gewesen. In die hat er auch über das Projekt „Ensemble-Akademie Villa Bauch“ nach wie vor Kontakt. Aus der alten Fabrikantenvilla in der Gersdorfer Straße soll langfristig ein Ort werden, in dem gemeinsam Musik in vielfältigster Weise machen kann.

Um das Projekt umzusetzen, ist bereits ein Förderverein gegründet worden, dessen Vorsitz Lukas Lomtscher innehat. Spenden zu sammeln für das Millionenprojekt gehört zu einer der wichtigsten Aufgaben des Vereins. Und weil der 33-Jährige früher auch Schwimmer beim Roßweiner SV gewesen ist, startet die Abteilung am 21. Mai im Stadtbad ein zehnstündiges Benefizschwimmen zu Gunsten des Vereines Villa Bauch.

Zu den Vereinstagen im Februar stellte sich der Verein Villa Bauch mit seinem Projekt den Interessierten vor. Quelle: Sven Bartsch

Für jede geschwommene Bahn – die 12,5 Meter lang ist – soll ein Euro als Spende fließen. „Aus unserer Erfahrung heraus ist es möglich, in dieser Zeit 40 Kilometer zu schwimmen“, sagt Abteilungschefin Ute Krause. Mit dieser Strecke würde man auf eine Summe von 100, maximal 150 Euro pro Sponsor kommen. Die ambitionierten Schwimmer gibt es mit den Mitgliedern des Schwimmvereins bereits.

Gesucht werden noch Sponsoren, die bereit sind, für jeweils 100 Bahnen die Spendensumme zu übernehmen. Und die vielleicht selbst aktiv werden wollen. Zwischen 14 und 15 Uhr ist nämlich eine Sponsorenschwimmstunde eingeplant. Wer Interesse hat, die Schwimmer und damit den Verein Villa Bauch zu unterstützen, kann sich gern bei Ute Krause melden (0152/25109616, Mail rsv-schwimmen@mail.de).

Von Manuela Engelmann-Bunk