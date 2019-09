Benefizgala sammelt vier Tausender für Schulen um Leisnig ein

Leisnig

Ein positives Fazit kann Hansjörg Oehmig, Organisator und Moderator der Leisniger Benefizgala,zur diesjährigen, 18. Ausgabe dieser Veranstaltung ziehen. „Die St. Matthäi Kirche war am Samstagabend gut gefüllt, es herrschte eine spitzen Stimmung, ich bin sehr zufrieden“, sagt Oehmig.

Organisator Hansjörg Oehmig führte auch durch den Abend. Quelle: Sven Bartsch

Vor allem die gute Mischung der Darbietungen machte es diesmal. Die reichte von Schulband-Klängen über Solisten- und Ensemble-Auftritte bis hin zur witzigen Musikshow des Country-Trios Road Brothers. Das Publikum wurde mehrmals mit einbezogen und es belohnte die Künstler am Ende mit Standing Ovations. Und für ein Benefiz-Konzert besonders wichtig: Nach Abzug aller Kosten ist mit einem Erlös von mindestens 4.000 Euro allein durch die Veranstaltung zu rechnen. Hansjörg Oehmig: „Vielleicht wird es auch noch etwas mehr. Das Spendenkonto ist noch bis Ende November offen, erfahrungsgemäß geht da noch was.“ Was schon mit ziemlicher Sicherheit gesagt werden kann – die Grund- und die Oberschule von Leisnig, die Grundschule Sitten und die Oberschule Böhlen werden jeweils mit 1. 000 Euro vom diesjährigen Benefiz-Konzert profitieren. Das Geld soll Musikprojekten an diesen Schulen zugute kommen.

Von obü