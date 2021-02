Benz brennt nach Raub in Döbeln – 29jähriger am Landgericht angeklagt

Döbeln/Chemnitz

Dieses Verbrechen sorgte für Aufsehen. Nicht nur in Döbeln, sondern auch in Colditz. In der Nacht auf den 21. Juli vergangenen Jahres raubte laut Medienmitteilung der Polizei ein Täter einen Mercedes an der Döbelner Albertstraße. Er habe dazu einen 35-Jährigen mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe des Autoschlüssels gefordert. Bei einer Polizeikontrolle flüchtete der Fahrer und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die bei ihrer Suche sogar Hubschrauber einsetzte. Kurze Zeit später tauchte der geraubte Mercedes in Colditz auf. Er war gegen einen Baum geprallt und ausgebrannt. So hatten auch noch die Kameraden der Colditzer Feuerwehr mit dem Döbelner Verbrechen zu tun.

Prozess im Amtsgericht

Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich um einen 27-jährigen Döbelner, der schon oft mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Aktuell läuft im Amtsgericht Döbeln gegen ihn ein Prozess bei der Strafrichterin. Ihm liegen viele der eher kleineren Delikte wie Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl, Beleidigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu Last. Bis zu zwei Jahren Haft darf Strafrichterin Ines Opitz als Gesamtstrafe dafür verhängen, sollte sie den Döbelner für schuldig befinden.

Brandstiftung nicht angeklagt

In Chemnitz geht es um deutlich mehr als zwei Jahre. Hier droht ihm eine Freiheitsstrafe von vier Jahren plus X. Wie Oberstaatsanwältin Ingrid Burkhart, die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, auf Nachfrage mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 27-Jährigen vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Chemnitz erhoben. Der Benz-Raub gilt den Juristen als „schwere räuberische Erpressung“. Mindestens drei Jahre Haft sieht das Gesetz als Strafe für dieses Verbrechen vor. Dem 29-jährigen Angeschuldigten liegen aber noch weitere Tatvorwürfe zur Last, darunter ein weiterer Raub und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Jedoch nicht Brandstiftung. Ob der Angeschuldigte den Benz abfackelte oder dieser wegen des Unfalls Feuer fing, wird der Prozess also nicht klären können. Allein schon bei einem Schuldspruch für die schwere Räuberische ist eine Strafe von über vier Jahren wahrscheinlich. Darum verhandelt das Landgericht, denn die Strafgewalt von Schöffengerichten an Amtsgerichten endet bei vier Jahren.

Derzeit in Untersuchungshaft

„Ein Termin zur Hauptverhandlung ist noch nicht bestimmt“, sagt Oberstaatsanwältin Burkhart zum Fortgang des Verfahrens bei Gericht. Nach Informationen der DAZ hat die 1. Große Strafkammer die Anklage noch nicht zur Hauptverhandlung zugelassen. Weglaufen kann der Angeschuldigte nicht, denn er sitzt in Untersuchungshaft.

Von Dirk Wurzel