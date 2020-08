Berbersdorf

Plastegranulat und Getränkekisten verteilten sich auf der Autobahn und im Straßengraben. Ursache war ein Unfall, der sich am Dienstagmorgen ereignete. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, fuhr ein 56-jähriger Trucker einen MAN-Sattelzug gegen 7 Uhr auf der A 4 in Richtung Dresden. Ungefähr einen Kilometer vor der Anschlussstelle Berbersdorf kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem havarierten Lkw Mercedes mit Anhänger (Fahrer: 48), de auf dem Standstreifen stand.

Durch die Kollision verteilte sich das Plastegranulat, das der MAN geladen hatte, auf dem rechten Fahrstreifen sowie dem Seitenstreifen. Die Ladung des Mercedes (Getränkekisten) fiel in den angrenzenden Straßengraben. Der MAN-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 105 000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten hat die Polizei den rechten und mittleren Fahrstreifen der Autobahn gesperrt und den Verkehr über die linke Spur an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es bildete sich erheblicher Rückstau.

Von daz