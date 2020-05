Bereit für einen Hauch Exklusivität in Roßwein

Roßwein

Seit einem reichlichen Jahr ist die Alte Post in Roßwein quasi fertig saniert und wird als Ärzte- und Gesundheitshaus genutzt. Ein paar Kleinigkeiten gibt es noch immer zu tun an und im stadtbildprägenden Objekt an der Döbelner Straße, Ecke Poststraße. Und direkt nebenan wartet ein weiteres, überhaupt nicht kleines Projekt. Das an die Alte Post anschließende Gebäude Nummer 22 ist hochgradig baufällig und soll abgerissen werden.

Baulücke mit exklusivem Neubau schließen

Dafür bereitet der Eigentümer, die Grundbesitz Döbeln GmbH des Döbelner Arztes und Krankenhauschefs Ralf Lange derzeit ein Bauvoranfrage vor. Projektleiterin Gabi Zemmrich vom gleichnamigen Immobilienbüro hat ganz konkrete Pläne, wie die entstehende Baulücke geschlossen werden soll.

Dabei versucht sie, aus der Not eine Tugend zu machen. Denn glücklich mit dem Besitz des maroden Gebäudes ist der Eigentümer nicht. Eine Sanierung und Wiederherstellung des Ursprungszustandes würde Unmengen an Geld verschlingen. Und das ohne die Gewissheit einer Neuvermietung. Gabi Zemmrich plant deshalb etwas ganz Besonderes für die irgendwann entstehende Baulücke. „Ich würde gern etwas Futuristisches hier machen, mit viel Glas in der Fassade“, sagt sie. Denn dieses Haus habe einen ganz markanten Platz: „Wenn man die Dresdner Straße hochfährt, hat man ausschließlich dieses Haus im Blick.“

Bester Blick von einer großen Dachterrasse

Dass dieses Projekt nicht leicht umzusetzen sein wird, dessen ist sie sich bewusst. Doch Gabi Zemmrich hat sich noch nie gescheut, Felsbrocken aus dem Weg zum Erfolg zu räumen. Im Erdgeschoss des Neubaus soll eine Ladeneinheit entstehen, für die es bereits einen Mieter gibt. Darüber ist die Entstehung einer modernen Wohneinheit auf zwei Etagen geplant – mit einer großen Dachterrasse oben drauf, von der aus man eine einmaligen Blick ringsherum auf die Stadt habe. „Wir müssen hier etwas Exklusives machen, sonst locken wir niemanden hinterm Ofen vor“, sagt die Immobilienmaklerin mit Blick auf die zukünftige Vermietung des Objekts. Dessen Entstehung wird alles in allem auch noch einmal rund 700.000 Euro kosten. Der Abriss des alten Hauses wird aufgrund der zentralen Lage im Kreuzungsbereich nur rückwärtig zu meistern sein, wo man mit schwerem Gerät nicht arbeiten kann. Händisch also muss vieles passieren und das ist teuer. Einfach stehen lassen, sei aber auch keine Lösung, denn dann würde das Haus über die Zeit die Substanz der Alten Post schädigen.

Erstmals erwähnt wurde das Nebengebäude der Post (links im Bild) 1888. Quelle: (Repro) Gabi Zemmrich

Damit die Gesamtkosten für das Projekt nicht völlig ins Unermessliche steigen und eine Wirtschaftlichkeit fraglich machen, wird der Neubau nicht höher als sieben Meter werden. „Alles was über diese Höhe geht, fällt in die Prüfpflicht und dann wird es richtig teuer.“

Projekt Rettungswache hat Spuren hinterlassen

So schön die Aussicht ist, dass vielleicht bald eine weitere Ruine aus dem Stadtbild verschwindet – es ist und bleibt ein Zwangsprojekt. Denn gekauft hat die Grundbesitz Döbeln GmbH das Nebengebäude der Alten Post nur, weil das rückwärtige Grundstück für die geplante Rettungswache benötigt wurde. Das Fundament für die Fahrzeughalle ist ja bereits angelegt, wird aber ungenutzt bleiben. Weil ein Anwohner gegen die Ansiedlung der Rettungswache in der Alten Post geklagt hatte, wurde aus dem Projekt nichts.

Seit gut fünf Jahren beschäftigt die Alte Post Gabi Zemmrich als Projekt mit Ecken und Kanten. Rund zwei Millionen Euro, davon ein Viertel Fördermittel, sind in das denkmalgeschützte Objekt geflossen, das in neuem Glanz erstrahlt und derzeit neben einer Allgemeinarztpraxis auch eine Ergotherapie und eine Physiotherapie beherbergt. Damit sind einige, aber längst nicht alle ursprünglichen Vorhaben erfüllt. „Wir hoffen, dass sich das Objekt noch weiter entwickelt“, sagt Gabi Zemmrich.

Irgendwann sollen vielleicht auch die Glocken im Turm der Alten Post wieder läuten. Momentan stehen Aufwand und Nutzen aber in keinem Verhältnis, ist die Installation einfach zu teuer. Quelle: Sven Bartsch

Ganz hat sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass vielleicht doch im als Haus B angelegten Nebengebäude, der alten Paketannahme, irgendwann noch mehr Mieter einziehen, die den Charakter eines Gesundheitszentrums stärken würden. Aktuell hat das Krankenhaus Döbeln das Nebengebäude als Lager angemietet. Haus B befindet sich bis auf Heizung und Elektrik im Rohbau. Auch die ursprünglich vorgesehene Dachgeschosswohnung hat man erst einmal weggelassen, nach Wegfall der Rettungswache wären die Kosten nicht gerechtfertigt gewesen.

Noch mehr Mediziner sollen Einzug halten

Auch im Haupthaus ist noch eine Praxiseinheit unbelegt. Für die Räume, in denen immer noch Bilder der Ausstellung hängen, mit der das Gebäude im Januar 2019 eröffnet wurde, gibt es derzeit zwei Interessenten. Gabi Zemmrich sagt klar, was ihre Präferenz wäre: eine Arztpraxis. Denn die würde nicht nur gut ins Gesamtkonzept passen, sondern auch die bereits im Erdgeschoss angesiedelten Mediziner entlasten.

Noch gibt es Kleinigkeiten an dem liebevoll sanierten Objekt zu tun. Kleinigkeiten, die einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand bedeuten. So muss beispielsweise die Klinker-Fassade noch saniert, Lücken und Fugen verschlossen werden – und zwar immer denkmalschutzgerecht. Weshalb Gabi Zemmrich jetzt auch Fördermittel dafür beantragt hat. Allein die Instandsetzung von nur einem der defekten Portal-Ornamente kostet um die 5.000 Euro. Ebenfalls hergerichtet werden müssen noch die Tür- und Fenstergitter – teilweise sind sie zu reparieren, sandgestrahlt und gestrichen werden müssen alle.

Von Manuela Engelmann-Bunk