Offene Türen gibt es am Samstag, den 25. Januar, in Döbeln, Mittweida und Rochlitz. Das Berufliche Schulzentrum lädt zum Reinschnuppern ein. Besonders Elektro- und Kfz-Berufe sind gerade wieder im Kommen.

Berufe schnuppern am BSZ in Döbeln

Ausbildung - Berufe schnuppern am BSZ in Döbeln