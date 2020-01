Berufsinformationstag in Hartha geht mit noch mehr Firmen in die nächste Runde

Hartha

Ausnahmsweise ist es mal kein Sport, der am Wochenende die Hartharena füllt: Es ist nämlich Zeit für den Berufsinformationstag. Organisiert wird der von den drei Oberschulen aus Leisnig, Waldheim und Hartha. Dahinter stehen vor allem die jeweiligen Berufsberater der Schulen, erklärt Marlen Junghanns. Sie ist an der Harthaer Pestalozzi-Schule tätig. „Wir wollen unseren Schülern eine unkomplizierte Kontaktaufnahme zu den Betrieben ermöglichen.“

In der Hartharena treffen am Sonnabend die Schüler der Region auf die Betriebe der Region. In diesem Jahr sind das so viele wie nie. Waren es im vergangenen Jahr noch 67 Firmen, kommen dieses Mal noch acht weitere hinzu. „Wir haben die Standgrößen geändert, daher haben wir nun Platz für mehr Aussteller“, so Marlen Junghanns.

Breites Angebot

Das die Schüler auch wirklich mit den dortigen Firmen sprechen, sichern Aufgaben, die sie vorab gestellt bekommen. Das soll ihnen auch die Suche nach Praktikumsplätzen erleichtern. Ab der siebten Klasse steht davon jährlich eins auf dem Schulprogramm. Eingeladen wurden aber nicht nur Oberschüler, betont Junghanns: „Das ist eine öffentliche Veranstaltung und es sind natürlich auch die Schüler von anderen Schulen willkommen.“

Die Aussteller kommen zum größten Teil aus der Region, aber auch die Polizei wird mit einem Stand vertreten sein. Die Vielzahl der Berufe zeigt sich aber nicht zuletzt wohl auch durch die Anwesenheit eines Bestatters.

Der Berufsinformationstag findet am Samstag, den 11. Januar, in der Hartharena in Hartha statt. Beginn ist um 9 Uhr, Schluss um 13 Uhr.

Von Vanessa Gregor