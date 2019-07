Leisnig

„Wie ist denn dieser riesige Traktor auf den Schulhof gekommen?“, fragt sich Stella Almstedt aus der 8b, sondern auch die anderen Schüler der Peter-Apian-Oberschule Leisnig wundern sich, als sich der Schulhof mit immer mehr Fahrzeugen regionaler Firmen füllt – vom Autohaus bis hin zum Bestattungsunternehmen.

Olaf Engel, Praxisberater der Peter-Apian-Oberschule Leisnig, hatte mehr als 20 Firmen nach Leisnig eingeladen und es geschafft, eine bunte Palette von Betrieben zusammen zu stellen, die den Interessen der Schüler entgegenkommen sollten. Jeder Jugendliche hatte sich im Vorfeld jeweils drei Berufsfelder ausgesucht, die er an diesem Praxistag näher kennenlernen wollte. Sie bekamen von den Mitarbeitern eine Schulstunde, in denen sie neben praktischen Tätigkeiten auch ihre Fragen loswerden konnten.

Zähne stecken und Isolatoren schleppen

Mit Zahntechnikern Zähne stecken und per Farbkarte vergleichen, mit Stromleitungsbauern große Isolatoren schleppen, bei einem Pflegedienst am Parkinson-Simulator mit zittrigen Händen drei Euro aus einer Geldbörse sammeln – am Praxistag liegt das Augenmerk darauf, dass die Unternehmen Schwerpunkte ihres Arbeitsalltags vorstellen. Das hält Dimo Petermann vom Lichtenberger Stromleitungsbauer LTB für eine kluge Idee: Erfahrungsgemäß sind junge Leute zumeist nicht sehr gesprächig. Wenn jemand nur etwas über die Firma erzählt, weiß man nicht, was wirklich bei dem Schüler ankam. Bringt man etwas zum Anfassen mit, machen junge Leute direkt die Erfahrung, wie sich diese Arbeit anfühlt.“

Orientierung für die Siebente bis Neunte

Den Praxistag organisierte Olaf Engel für die Schüler der siebenten bis neunten Klassen. „Das ist das Alter, wo man die spätere Berufswahl schon thematisieren kann“, sagt er. Als Praxisberater an der Schule stellt er mit den Schülern unter anderem individuelle Potenzial-Analysen auf. Die sollen bei der Berufswahl helfen. Träger des Praxisberaterangebotes sind das Berufsbildungswerk der sächsischen Wirtschaft sowie die Agentur für Arbeit.

Den Praxistag würde Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas gern wiederholen und zur Tradition ausbauen, so wie es früher zu Jahresbeginn die Ausbildungsmesse war. „Der Praxis-Schwerpunkt ist ein echtes Plus für die Schüler“, sagt sie. Sie könnte sich den Praxistag im Zwei-Jahres-Turnus gut vorstellen. „Dann durchläuft ihn jeder Schüler zweimal, kann seine beruflichen Neigungen, die sich in jungen Jahren ja noch wandeln, in einem größeren Abstand erneut abchecken.“

Ausprobieren, hochklettern, reinsetzen, anfassen, mitmachen, darum geht es an einem solchen Tag. In der Schulküche führt Jörg Heinzmann von der Gaststätte „Zur alten Bäckerei“ Polditz die Jugendlichen in die Kunst der Zubereitung von Tortilla-Wraps ein. Die Jugendlichen erfahren neben Informationen über gesunde Ernährung Wissenswertes über den Beruf eines Kochs.

Firmen klopfen Meinung zu Berufsbildern ab

Gut besucht ist der Stand der Gruma Automobile GmbH. Tito Schmidt und Mario Anthony berichten über Berufsmöglichkeiten in diesem Unternehmen, wie Bürokaufmann oder -frau und Marketing und EDV-Informatiker.

Viel Interesse bestand am Landgut Westewitz, wo neben der Landtechnik auch die Ausbildung zum Energiewirt vorgestellt wurde. Den beiden Geschäftsführern ist es wichtig, die Meinung der Schüler über den Beruf des Landwirtes zu hören. Um den Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger in das Bewusstsein der Schüler zu rücken, besuchen die Mitarbeiter der Helios Klinik aus Leisnig Veranstaltungen wie diesen Projekttag, verbunden mit der Hoffnung, mehr Auszubildende für diesen Beruf zu gewinnen.

Schülern hat es etwas gebracht

Aus Döbeln sind die Friseure Rost und Hödemarker nach Leisnig gekommen. Mit viel Praxis versuchen Katja Rost und Sandra Raudszus den Jugendlichen die Arbeit des Friseurs und Kosmetikers nahezubringen. Gefährlich wird es bei Daniel Lindner und Sören Pauli, die über ihre Arbeit als Justiz- Vollzugsbeamte berichten und auch Inhalte der Ausbildung in den Mittelpunkt rücken. Mit dem Motto „die Waffe ist unser Wort“ erzählen sie, dass sie noch keiner lebensgefährlichen Situation ausgesetzt gewesen sind und ihr Beruf keinesfalls gefährlich sei.

Jessica Wetzig und Hanna Keller aus der Klasse 8b waren am ersten Leisniger Praxistag als Reporterinnen an der Schule unterwegs. Ihr Fazit zur Kombination aus Theorie und Praxis: Den Schülern hat es gefallen. Bei vielen Unternehmen konnten die Jugendlichen direkt ihr Können und Geschick unter Beweis stellen. Eine Reihe der Unternehmen bieten zudem in den bevorstehenden Sommerferien Schnupperpraktika an.

Von Jessica Wetzig, Hanna Keller, Steffi Robak