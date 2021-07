Berufsschulstandort Döbeln muss Federn lassen

Döbeln/Mittelsachsen

Die Zukunft für das Berufsschulzentrum in Döbeln sieht schlecht aus. Das liegt an dem neuen Teilschulnetzplan, den der Freistaat umsetzt und der unter anderem vorsieht, dem Standort in Döbeln die Ausbildung von Kfz-Mechatronikern zu entziehen. Diese soll in Zukunft nur noch in Freiberg und in Zschopau erfolgen.

Einvernehmen versagt

Der Kreistag Mittelsachsen hatte zwar Ende März den Berufsschulplänen des Freistaates einstimmig sein Einvernehmen versagt und sogar den Landrat ermächtigt, gegen den Freistaat zu klagen, falls dieser das Einvernehmen ersetzt. Doch obwohl dieser Fall eingetreten ist, sieht Mittelsachsen nun doch davon ab, den Klageweg zu bestreiten. Das erklärte Landrat Matthias Damm (CDU) am Mittwoch bei der Kreistagssitzung in Hartha. Unmittelbar davor sei das Thema in einer Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses besprochen worden. „Im Ausschuss hat es keine einstimmige, aber eine mehrheitliche Auffassung dazu gegeben. Der Landkreis soll keine Rechtsmittel einlegen“, sagte Damm in der anschließenden Kreistagssitzung.

Zu viel Unsicherheiten

Eine Klage hätte aufschiebende Wirkung gehabt und der Teilschulnetzplan wäre in Mittelsachsen nicht in Kraft getreten. Das hätte für eine zu große Unsicherheit im Bereich der Berufsschulausbildung im Landkreis gesorgt, so der Landrat. Ein Rechtsstreit hätte möglicherweise Jahre gedauert und: „Die Chancen, auf dem Klageweg zu einem positiven Ergebnis zu kommen, sind nicht allzu erfolgversprechend“, sagt Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU). „Wir sind nicht in der misslichen Situation, weil uns von oben etwas aufgezwungen wird, sondern weil einfach zu wenige Schüler da sind“, erklärt Landrat Damm.

Keine Planungshoheit

Der Landkreis ist der Schulträger aller drei Berufsschulzentren in Mittelsachsen, darunter von dem in Döbeln/Mittweida. „Träger der Schulnetzplanung ist hingegen der Freistaat. Wir als Landkreis haben also keinerlei planerische Hoheit“, erklärt Jörg Höllmüller, Zweiter Beigeordneter des Landkreises, die Rollenverteilung. Auf die Klage zu verzichten, sei kein Einknicken vor der Obrigkeit, sondern die Wahl des „geringeren Übels“, so Höllmüller. So wäre bei einem Rechtsstreit zum Beispiel zu erwarten gewesen, dass bestimmte Ausnahmeregelungen, zum Beispiel zu Klassenstärken, nicht mehr gegolten hätten – zum Nachteil von Azubis, Eltern und Einrichtungen.

Wenig Trost

Für das Döbelner Berufsschulzentrum sind all diese Erklärungen wenig Trost. Die Kfz-Mechatroniker-Ausbildung wird es in absehbarer Zeit nicht mehr am Standort geben. Ein erreichtes Zugeständnis ist, dass der Wegzug nicht ganz so schnell passiert, wie ursprünglich geplant. Bis 2023/24 könnten in der Pkw-Sparte in Döbeln noch Azubis aufgenommen, Klassen gebildet und diese bis zum Abschluss gebracht werden. Im Nutzfahrzeugbereich allerdings endet künftig die gemeinsame Beschulung mit den Pkw-Leuten in Döbeln bereits nach dem ersten Lehrjahr. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr wird diese in Zschopau fortgesetzt. Kompensiert werden soll der letztliche Wegfall der Kfz-Sparte durch die Ausbildung zum neuen Beruf des Fachlageristen. Der Standort Döbeln ist laut Höllmüller für diese Lehre der einzige im Raum Mittelsachsen/Erzgebirge/Chemnitz. Und auch der schon vorhandene Ausbildungszweig Fachkraft für Lagerlogistik soll in Döbeln gestärkt werden.

Entsetzen in Ausbildungsbetrieben

Als „absoluten Unfug“ bezeichnet André Baldauf, Geschäftsführer der Waldheimer Speditionsgesellschaft die Pläne, die Kfz-Mechatroniker-Ausbildung in Döbeln einzustampfen. „ In Zeiten fehlender Azubis ist das alles eine Farce. Wenn der Wirtschaft die Lehrlinge fehlen, kann man es den jungen Leuten und den Betrieben doch nicht noch schwerer machen.“ André Baldauf und die WSG schwören seit Jahrzehnten auf die Kfz-Ausbildung in Döbeln. „Im dritten Lehrjahr mussten die Lehrlinge der Lkw-Sparte dann nach Chemnitz wechseln. Schon das ist für viele ein Einschnitt und die Ausbildung dort ist bei weitem nicht so gut wie in Döbeln.“

Auch Birgit Möckel, Ausbildungsleiterin bei Gruma-Mercedes in Döbeln, ist über diese Entscheidung entsetzt. Gruma bildet an seinen fünf Standorten in unterschiedlichen Landkreisen Kfz-Mechatroniker aus. „Die Ausbildung in Döbeln ist exzellent. Das darf man nicht aufgeben.“ Aktuell sind acht Gruma-Lehrlinge am Döbelner Berufsschulzentrum in der KFz-Mechatroniker-Ausbildung.

Beide Ausbildungsbetriebe sorgen sich, bei der Lehrlingssuche künftig schlechtere Karten zu haben, denn die Wege der Azubis zur Berufsschule in Freiberg mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind unrealistisch. Eine Vor-Ort-Unterbringung der 16-Jährigen Berufsanfänger ist trotz möglicher Beihilfen eine Geldfrage für viele Eltern.

