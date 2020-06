Berufsschulzentrum Döbeln: 306 PS unter der Haube spendiert – und alles fürs Lernen

Döbeln

Einen neuen flotten Schlitten hat das Berufsschulzentrum (BSZ) Döbeln-Mittweida jetzt im Stall. Der BMW M 135i xDrive mit 306 PS und Allradantrieb ist aber nicht für Dienstfahrten von Leiterin Katrin Neumann oder ihrem Stellvertreter Michael Winkler gedacht. Vielmehr soll der Benziner als weiteres Schulungsfahrzeug für die Ausbildung künftiger Kfz-Mechatroniker dienen.

Die BMW AG spendet das Auto im Wert von rund 70.000 Euro der Bildungseinrichtung. Seit 1999 ist es der fünfte Pkw, den BMW der Berufsschule zur Verfügung stellt. Hinzu kommt noch ein Motorrad. Die Übergabe des neusten Fahrzeuges erfolgte Donnerstagvormittag im Döbelner BMW-Autohaus Kühne. „Wir wollen mit dieser innovativen Technik eine praxisnahe Ausbildung auf hohem Niveau ermöglichen“, erklärte Geschäftsführer Lutz Kühne. „Es geht darum, die Azubis auf die reale und heutzutage sehr schnelllebige Arbeitswelt vorzubereiten. Auch wir als Unternehmen schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig und investieren in neue Technologien“, sagte Kühne weiter.

Anreiz für Schüler

Für die angehenden Kfz-Mechatroniker ist es eine unglaubliche Chance, mit Fahrzeugen dieser Qualität zu arbeiten, bestätigt BSZ-Leiterin Katrin Neumann. „Der Schulträger investiert auch, aber in dieser Kontinuität könnte er sich die Anschaffung solcher Fahrzeuge nicht leisten. Zudem ist es ein toller Anreiz für unsere Schüler“, so Neumann.

Uwe Hofmann, der an der Döbelner Berufsschule für die Kfz-Ausbildung verantwortliche Lehrer, nennt als weiteres großes Plus, dass das BSZ mit dem BMW auch den Werkstattzugang erhält. Das bedeutet, dass zum Beispiel Diagnoseprogramme durch den Fahrzeughersteller freigeschaltet werden, die Azubis also wie in einer echten Werkstatt Fehler suchen und beheben können.

Beim nächsten Mal ein E-Auto

Vielleicht gibt es bei einer nächsten Spende einen Hybrid oder ein E-Auto von BMW. Die E-Mobilität ist laut Hofmann bereits Bestandteil der Ausbildung, eine Spezialisierung ist der Hochvolt-Mechatroniker. Die Nachfrage nach dieser Fachrichtung werde automatisch mit der Zunahme von E-Autos steigen.

Derzeit erlernen an der Döbelner Berufsschule rund 60 Schüler den Beruf des Kfz-Mechatronikers – die Tendenz ist wieder steigend, sagt Vize-Schulleiter Michael Winkler. Er geht davon aus, dass Ende August eine volle neue Klasse mit knapp 30 Schülern starten kann. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre.

Von Olaf Büchel