Berufung: Großweitzschens Ex-Amtsleiterin will nicht betrogen haben

Großweitzschen/Chemnitz

Weil Großweitzschens ehemalige Hauptamtsleiterin das Zeugnis ihrer Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin gefälscht hatte, um den Job an der Amtsspitze und damit auch das höhere Gehalt im Vergleich zur Sachbearbeiterstelle zu behalten, wurde sie im August vergangenen Jahres vom Amtsgericht Döbeln wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug schuldig gesprochen. Sie wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro (75 Tagessätze zu 40 Euro) verurteilt. Bereits zur Hauptverhandlung gestand die Angeklagte, das Zeugnis gefälscht zu haben. Doch den Betrugsvorwurf, den will sie vom Tisch haben. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hingegen verlangt ein höheres Strafmaß. Am Dienstag verhandelte das Landgericht Chemnitz die Berufung.

Der Verwaltungsarbeit abgeschworen

Mittlerweile lebt die Frau nicht mehr in der Region. Sie arbeitet als Pflegehelferin, lebt in Brandenburg. Der Verwaltungsarbeit hat sie abgeschworen. In der Verhandlung am Dienstag vorm Landgericht Chemnitz musste sie erneut erklären, warum sie das Zeugnis als Verwaltungsfachwirtin fälschte, obwohl sie die Prüfung dafür nie ablegte. „Ich hatte so ein Bauchgefühl, dass jemand an meinem Stuhl sägt“, sagte sie leise.

Zum 1. August 2014 trat die heute 56-Jährige die Stelle als Hauptamtsleiterin in der Gemeinde Großweitzschen an. Weil die damalige Hauptamtsleiterin recht schnell in den vorzeitigen Ruhestand ging, musste Ersatz gefunden werden. Die Angeklagte arbeitete bereits 25 Jahre in der Verwaltung der Gemeinde. Zuletzt im Einwohnermeldeamt. Die Entscheidung, ihr die Stelle zu geben, fiel letztlich im Gemeinderat. Die Empfehlung dafür gab Alt-Bürgermeister Ulrich Fleischer. Die Angeklagte brachte die nötige Erfahrung mit. Sie hatte eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte und war bereits eingearbeitet. Außerdem startete sie bereits im Jahr 2012 eine Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin.

„Da haben sie gepennt“

In einer Gemeinderatssitzung im Juli 2014 wurde der alles entscheidende Beschluss gefasst. Der besagt, dass die Angeklagte den Dienst als Hauptamtsleiterin antritt. In einem weiteren Nebensatz steht, dass sie den Nachweis der bestandenen Prüfung zur Verwaltungsfachwirtin nachzureichen hat, wenn er vorliegt. In den Befragungen des jetzigen Bürgermeisters Jörg Burkert, des ehemaligen Gemeindeoberhaupt Ulrich Fleischer und eines damaligen Gemeinderatsmitglieds wird deutlich, dass der Abschluss zur Verwaltungsfachwirtin Voraussetzung dafür war, dass die Angeklagte als Hauptamtsleiterin arbeiten durfte. Das Problem: Nirgends wurde das festgeschrieben. „Da haben sie gepennt“, fand der vorsitzende Richter deutliche Worte. Ulrich Fleischer gestand den Fehler ein. Seine und die Unterschrift von Jörg Burkert steht unter dem Beschluss von 2014.

In den laufenden Jahren hakten Gemeinderäte in unregelmäßigen Abständen nach, ob die Angeklagte die Ausbildung zu Ende bringt. Vor allem aus den Reihen der CDU-Fraktion seien vermehrt Nachfragen gekommen, erläuterte Jörg Burkert in der Verhandlung. Die Angeklagte besuchte die Schulungen und absolvierte die Ausbildung bis zum Schluss – doch eine Prüfung legte sie nie ab. Das Arbeitspensum war zu hoch, sagte sie. Darüber redete sie sogar mit ihrem damaligen Chef, Alt-Bürgermeister Ulrich Fleischer. „Sie sagte mir, dass sich die Prüfungsvorbereitungen schwierig gestalte, aufgrund des Arbeitspensums“, so Fleischer. „Sie wollte die Prüfung trotzdem machen.“ Nach einem Zeugnis habe er nie gefragt. Stattdessen vertraute er seiner damaligen Hauptamtsleiterin.

Prüfung nie abgelegt

Im Februar 2016 sagte die Angeklagte den entscheidenden Satz in einer Gemeinderatssitzung. Sie habe die Prüfung bestanden. Wer daran zweifle, könne sich das Zeugnis gern anschauen. Ein Ratsmitglied tat das auch. Er warf einen Blick auf as Zeugnis. Was dort stand, wisse er heute nicht mehr. Damals aber, habe es ihn zufrieden gestellt. Die Zweifel anderer Gemeinderäte gab es aber nach wie vor. Heute weiß man: Sie legte die Prüfung nie ab.

Jörg Burkert war es schließlich, der den Stein ins Rollen brachte. Der jetzige Bürgermeister – damals noch Stellvertreter für Ulrich Fleischer – hakte im September 2017 bei der Angeklagten nach. „Er kam vor der Mittagspause zu mir und hat mich nach meinem Abschluss gefragt“, sagte die Angeklagte vor dem Landgericht aus. In der Ratssitzung am Tag zuvor sei das Thema erneut auf den Tisch gekommen. Wieder Nachfragen und eine Hauptamtsleiterin, die sich in die Enge gedrängt fühlte. „Ich lasse mich nicht vorführen. Ich habe die Ausbildung als Diplom-Betriebswirt“, polterte sie den Gemeinderäten entgegen. Die Ausbildung hat sie nicht. Zur Verhandlung am Dienstag wollte sie davon auch nichts wissen. „Da war ich auf 180“, versuchte sie ihren Ausspruch von damals zu erklären. „Na und? Damit haben sie ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt“, entgegnete ihr der vorsitzende Richter.

„Das kann nicht einfach kopiert worden sein“

Unmittelbar nach dem Gespräch mit Jörg Burkert setzte sich die Angeklagte an ihren Rechner und fälschte das Zeugnis, das sie als Verwaltungsfachwirtin auszeichnet. Das gab sie schon vorm Döbelner Amtsgericht zu. Richter Markus Zimmermann wollte wissen, wie genau sie vorging. „Ich habe mein Zeugnis als Verwaltungsfachangestellte kopiert und dann meinen Namen und das Datum ausgetauscht.“ Der Richter verglich daraufhin beide Zeugnisse vor Ort. „Das kann nicht einfach kopiert worden sein. Hier ist nichts identisch außer ihrem Namen“, sagte er. Sie blieb bei ihrer Aussage, fügte aber noch hinzu, dass sie den Kopf des Zeugnisses von einem der Fördermittelbescheide herauskopierte. Als Hauptamtsleiterin hatte sie auf entsprechende Dokumente Zugriffe.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte wusste, dass sie den Abschluss zu erbringen hatte. Das bestätigte der ehemalige Bürgermeister Ullrich Fleischer. Er habe nach der entsprechenden Gemeinderatssitzung in einem Vier-Augen-Gespräch mit ihr darüber gesprochen. Und auch in Sitzungen des Gemeinderates war die Qualifikation immer mal wieder Thema. „Allen Beteiligten war klar: Wenn sie Hauptamtsleiterin wird, dann nur als Verwaltungsfachwirtin“, so der Staatsanwalt. Die Lügen fingen klein an und gipfelten in der Fälschung des Zeugnisses. Weil sie durch die erschwindelte Qualifikation auch eine höhere Entlohnung kassierte, sah der Staatsanwalt einen Anstellungsbetrug in der öffentlichen Hand als gegeben an. Es liegt ein Vermögensschaden vor. Und zwar in Höhe von rund 8.600 Euro. „Die Angeklagte hatte eine Bereicherungsabsicht“, so der Staatsanwalt. Besonders schwerwiegend sah er dabei die Höhe des Schadens und die Wichtigkeit ihrer Position an. Als Hauptamtsleiterin hatte sie große Verantwortung, nicht zuletzt hatte sie in ihrer Stelle die Personalhoheit inne. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz wollte an der Geldstrafe festhalten. Sie forderte 120 Tagessätze zu je 35 Euro. Und auch die zu Unrecht verdienten 8.600 Euro soll sie zurückzahlen. Letzteres sah schon das Döbelner Amtsgericht so.

Urteil Ende der Woche

Dass ihre Mandantin eine bewusste Betrugsabsicht hatte, sieht Verteidigerin Beatrice Rauch als nicht gegeben an. Zudem sagt sie, der Gemeinde Großweitzschen sei kein Vermögensschaden entstanden. „Es gibt kein Gesetz, in dem steht, dass man als Hauptamtsleiterin den Abschluss als Verwaltungsfachwirtin haben muss“, so die Verteidigerin. „Nur dann wäre tatsächlich ein Vermögensschaden da gewesen.“ Die Urkundenfälschung gab ihre Mandantin bereits zu. Sie tat das, weil sie sich in einer Überforderungssituation befand. Der ehemalige Bürgermeister Ulrich Fleischer bestätigte den großen Berg Arbeit, den die Angeklagte damals als Hauptamtsleiterin auf dem Tisch hatte. Dass sie Lohn nach der Entgeltgruppe 9 erhielt, sei auch kein Argument für den Vermögensschaden. „Dort fällt rein, wer als Hauptamtsleiterin tätigt ist. Es ist keine Rede von einer besonderen Qualifikation. Das wäre in der Entgeltgruppe 12 der Fall“, so die Verteidigerin weiter. Sie ließ auch nicht unerwähnt, dass die Angeklagte die Kosten für die Ausbildung zu Verwaltungsfachwirtin in Höhe von 6.000 Euro aus eigener Tasche zahlte. „Die Gemeinde stellte Forderungen, gab selber aber keinen Cent dazu“, sagte Beatrice Rauch. Dass die Staatsanwaltschaft plötzlich eine viel höhere Geldstrafe verlangt, sei für sie nicht nachvollziehbar.

Richter Marko Zimmermann will das Urteil am kommenden Freitag verkünden.

Von Stephanie Helm