Beschädigten Linksradikale den Wahlkampfbus von Veronika Bellmann?

Freiberg

Nachdem am vergangenen Samstag eine Demonstration in Freiberg, angemeldet vom Jungen Netzwerk Freiberg, mit etwa 150 Teilnehmern friedlich über die Bühne ging, meldet sich nun die mittelsächsischen CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann zu Wort. Sie erhebt Vorwürfe in Richtung der Veranstalter. Demnach wurde ihr Wahlkampfbus, geparkt vor ihrem Freiberger Wahlkreisbüro, mit zahlreichen Aufklebern mit Inhalten wie „Rassistische Kackscheiße“ und „Antifa-Area“ verunstaltet. Die Verursacher vermutet Veronika Bellmann in Linksradikalen aus dem Umfeld der Demonstration des Jungen Netzwerk Freiberg. „Die Aufkleber haben eine klare Sprache“, begründet Dirk Czaja, der persönliche Referent der Bundestagsabgeordneten die konkreten Vorwürfe.

Das Junge Netzwerk Freiberg setzte mit der Demonstration am Samstag ein Zeichen gegen die Vereinnahmung der Corona-Proteste durch die extreme Rechte. 125 Beamte waren im Einsatz. „Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei. In diesem Zusammenhang wurden keinerlei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten bekannt“, heißt es von der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz.

Brennende Wahlplakate

Neben den Aufklebern, die auf den Wahlkampfbus geklebt wurden, sollen auch mehrere Plakate der Bundestagsabgeordneten, die an Strommasten hingen, angezündet worden sein, erklärt Dirk Czaja. Der CDU-Kreisverband will diese Straftaten zur Anzeige bringen – sowohl bei der Polizei als auch beim Verfassungsschutz. Zudem fordert Veronika Bellmann die Versammlungsbehörde im Landratsamt Mittelsachsen dazu auf, „die massiven Beeinträchtigungen der politischen Arbeit durch Teilnehmer der Versammlung des Jungen Netzwerkes Freiberg bei der Beurteilung künftiger Demo-Anzeigen der linken Aktivisten zu berücksichtigen.“

Eine Anzeige wegen der Sachbeschädigung am Wahlkampfbus liegt der Polizeidirektion Chemnitz noch nicht vor, bestätigt Pressesprecherin Jana Ulbricht am Montag auf Nachfrage von lvz.de. Und auch brennende Wahlplakate konnten die Beamten nicht feststellen. „Es gab am Sonntagfrüh einen Hinweis, dass Wahlplakate brennen“, bestätigt Polizeipressesprecherin Jana Ulbricht. Dabei lässt sie offen, ob es sich um ein oder mehrere Plakate handelte und auch, welcher Partei sie zuzuordnen sind. Polizeibeamte und die hinzugerufene Feuerwehr sind daraufhin zum gemeldeten Einsatzort an die Leipziger Straße in Freiberg ausgerückt. „Weder unsere Beamten noch die Feuerwehr haben aber brennende Plakate feststellen können“, so die Pressesprecherin.

Keine harmlose Meinungsäußerung

Auch wenn sich Veronika Bellmann und ihr Team wenig Erfolg versprechen, dass die Verursacher ermittelt werden können – dass die Straftaten in der Kriminalstatistik auftauchen, sei ihnen wichtig. „Wir wollen ein klares Zeichen setzen, diese Straftaten nicht verschweigen und zeigen, dass sich so etwas nicht gehört“, sagt Dirk Czaja. „Bei den Sachbeschädigungen handelt es sich um keine bloße Kinderei oder harmlose Meinungsäußerungen mittels Sprücheaufklebern. Hier handelt es sich um eine nachhaltige Beeinträchtigung der politischen Arbeit von bürgerlichen Politikern durch linke Aktivisten, die weder die Meinung anderer tolerieren noch Respekt vor anderer Leute Eigentum haben und in der Steigerungsstufe gewaltbereit sind“, so die mittelsächsische Bundestagsabgeordnete. „Meinerseits habe ich kein Problem mit den Vertretern des Jungen Netzwerk Freibergs über das Für und Wider sowie das richtige Maß an Corona-Schutz-Maßnahmen zu diskutieren; nachdem sie für die Sachbeschädigungen geradegestanden, den entstandenen Schaden beglichen und meinem Wahlkampfbus gereinigt haben.“

Gleicht beinahe Verleumdung

Auf Nachfrage von lvz.de äußert sich auch das Junge Netzwerk Freiberg zu den Vorwürfen: „Wir distanzieren uns klar von der Aktion. Ohne Faktengrundlage das Junge Netzwerk Freiberg dafür verantwortlich zu machen, gleicht beinahe einer Verleumdung. Bei einem solchen Verhalten hätten unsere Ordner:innen selbstverständlich eingegriffen. Wir können Frau Bellmanns Entsetzen nachvollziehen, fordern sie aber auf, sich von den Anschuldigungen gegen das Junge Netzwerk Freiberg zu distanzieren.“

Von Stephanie Helm