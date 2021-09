Besonderer Filmgenuss: Im Döbelner Kino bewegen sich bald die Sitze

Döbeln

Das schwarze Motorrad beschleunigt mit einem lauten Brummen, während der Sitz unter einem vibriert. Dann plötzlich ein Hindernis. Mit einem Ruck nach rechts schießt der Fahrer knapp vorbei – und auch der Sitz kippt zeitgleich in die selbe Richtung. Dank D-Box-Technologie und beweglichen Sesseln lassen sich Kinofilme inzwischen noch intensiver erleben – und das bald auch im Döbelner Kino (CiD).

Ende September geht’s los

18 dieser D-Box-Sitze hat CiD-Chef Niklas Spitzer in der letzten Reihe des großen Kinosaals montieren lassen. Erstmals zum Einsatz kommt die Technik beim Start des neuen James-Bond-Films Ende September. „Wir sind sehr stolz, so etwas in Döbeln anbieten zu können“, freut sich Spitzer. Das bringe den Zuschauerinnen und Zuschauern die Filme noch näher, man verschmelze regelrecht damit. Für das immersive Kinoerlebnis im D-Box-Sessel wird ein Aufpreis von 6 Euro verlangt.

Einsatz der Sitze macht nicht bei jedem Film Sinn

Mittlerweile verfügen rund 90 Prozent der Filme auf dem Markt über die entsprechende Technologie, die umgangssprachlich (wenn auch wissenschaftlich nicht korrekt) als 4 D bezeichnet wird. Der Einsatz der D-Box-Technologie macht abhängig vom Genre allerdings nicht bei jedem Film Sinn. Während sich beispielsweise Action- und Horrorstreifen, aber auch Kinderfilme mit viel Bewegung gut dafür eignen, ist der Effekt bei Komödien geringer. „Wir werden deshalb auswählen, bei welchen Filmen wir diese Technik anbieten“, erklärt Spitzer.

So sehen sie aus: In der letzten Reihe des Kinosaals wurden die D-Box-Sitze montiert. Quelle: Gerhard Schlechte

„Als würde man schweben“

Doch wie funktioniert das Ganze überhaupt? „Jede einzelne Sekunde des Films wird analysiert und die dazu passenden Bewegungen auf eine Filmspur übertragen. Diese wird dann von einem Server ausgewertet, der die Bewegungsinformationen an den Sitz überträgt“, erklärt Marcel Sassenhagen, der die D-Box-Sitze im CiD montiert hat. Die Sitze selbst werden von zwei Motoren angetrieben und verfügen über extra Fußstützen. Ohne den Kontakt zum Boden fühle es sich bei Weltraumszenen dadurch tatsächlich so an, als würde man schweben, schwärmt Sassenhagen.

Wer jetzt befürchtet, die ganzen Bewegungen könnten zu viel sein, muss aber keine Angst haben. Zum einen würden sich die Sitze nicht dauerhaft bewegen, erklärt Spitzer. Und zum anderen könne man die Intensität an seinem Sitz auch ganz individuell einstellen.

Von Simon Ecker