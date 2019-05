Hartha

Am Anfang lag das Team des Martin-Luther-Gymnasiums weit vorne, doch wegen technischer Fehler belegte es Platz 12 des „Hydro Race 4 Schools“ der TU Chemnitz. Am Wochenende waren fünf Mitglieder der Informatik AG beim Wettrennen in Chemnitz dabei, um mit dem eigenen Brennstoffzellenauto in Miniatur den Parcours zu meistern.

Vor Weihnachten bekam die AG um Physiklehrerin Silke Schmidt das Auto und die Materialien. Sie bauten das kleine, mit Wasserstoff betriebene Fahrzeug zusammen und übten seitdem jeden Montag ein bis zwei Stunden. „Es ging schon mal drunter und drüber, während der Übungsstunden.“, erzählte Schmidt, „Doch am Samstag fuhren sie diszipliniert und ohne größeren Unfall.“

Am Anfang auf vierten Platz

Zunächst war das MLG-Team auf Platz vier von 20. Doch die Fernbedienung hatte Funkkontaktschwierigkeiten und die Wasserstofftanks waren zu locker befestigt, wodurch das Rennauto in Polizeiverkleidung langsamer fuhr. „Am Anfang habe ich schon etwas gezittert, als ich das Fahren übernommen habe.“, erzählte Tobias Jäckel „Der Boden hat durch das Rennen vibriert. Das Gefühl beim Fahren war schon toll.“ Spätestens nach einer halben Stunde sei das Adrenalin wieder runtergefahren und die Jugendlichen an die Strecke gewöhnt gewesen.

Die Teams beim Rennstart. Quelle: privat

Weil sie durch die technischen Störungen an dem Auto herumschraubten, ging dem Team viel Zeit verloren. Aber aussteigen war für die Gruppe unvorstellbar. „Wir haben nicht so viel Energie wie die anderen verloren, daher konnten wir noch einmal Gas geben“, sagte Jäckel.

Energieeffizientes Fahren brachte dem Team Pokal ein

Dennoch fuhren sie die meiste Zeit mit Bedacht. Je schneller das Auto über den Parcours flitzte, desto mehr entleerte sich der Akku. Einmal in fünf Stunden konnten sie diesen wechseln. Für das energieeffiziente Fahren ergatterte das MLG-Team einen Pokal und den dritten Platz. „Zum Ende hin hat man schon bemerkt, dass viele Autos verhaltener fuhren“, so die Lehrerin.

Zwar stand das Rennen in der Chemnitzer Jahnbaude im Mittelpunkt, doch auch der Austausch kam nicht zu kurz. Neben vieler deutschen Schulen, waren auch welche aus Tschechien vertreten. „Es war cool, dass wir neue Leute kennengelernt haben. Wir hatten alle die gleichen Interessen, deshalb ging das sehr schnell“, erzählte Sarah Döbler.

Nächstes Jahr wollen sie wieder mitmachen. Bis dahin bringen sie das Auto auf Vordermann. Es sollen kleine Scheinwerfer und ein Blaulicht passend zum Polizeiauto dazukommen. „Eine neue Fernbedienung brauchen wir auch“, so Jäckel.

Von Nicole Grziwa