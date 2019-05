Leisnig

Es sind helle Räume in der neuen Leisniger Filiale vom Bestattungsinstitut Illgen. In freundlicher, beinahe Wohlfühlatmosphäre wird auf eine blaue Couch eingeladen, vielleicht zum Gespräch, vielleicht zu einem Moment des In-sich-Gehens, bevor über die Angelegenheiten gesprochen wird, die es bei einem Bestatter zu erledigen gibt.

In schwieriger Lage Sorgen abnehmen

Die neue Filiale trägt der Tatsache Rechnung, dass sich die Ansprüche der Kundschaft wandeln: Beim Bestatter wird nicht mehr nur Unausweichliches erledigt. „Mehr denn je sollte sich ein Bestattungsunternehmer heute als Dienstleister verstehen, der den Menschen mit ihren verschiedenen Ansprüchen entgegen kommt, ihnen zudem in ihrer momentan schwierigen Situation einiges abnimmt,“ sagt Inhaber und Geschäftsführer Thomas Hannuschka.

Ab jetzt ist das Unternehmen in der Leisniger Rosa-Luxemburg-Straße 1 anzutreffen. Am neuen Standort existieren modern ausgestaltete Beratungs- und Ausstellungsräume. Dort möchte Hannuschka Informationen um die Abwicklung aller mit einer Bestattung in Zusammenhang stehender Angelegenheiten in einem zeitgemäßen Rahmen anbieten. Doch was bedeutet „zeitgemäß“?

Zeitgemäß: Breite Auswahl präsentieren

„Es gibt heute eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie jemand bestattet werden kann. Hinterbliebene oder jemand, der das selbst für sich zu Lebzeiten regelt, möchte das beim Bestatter nicht allein erzählt, sondern auch ansprechend präsentiert bekommen“, so Hannuschka. Das geschieht in der neuen Filiale.

Verschiedenste Bestattungsarten, zudem Einzelbausteine wie Behördengänge, zur Abmeldung bei der Krankenkasse, bei Versicherungen, beim Standesamt, bis hin zur Ausgestaltung einer Feier mit Blumen und Musik können ab jetzt vor allem anschaulich erläutert werden.

„Die Menschen möchten vor allem etwas sehen, gezeigt und erklärt bekommen“, so Hannuschka weiter. „Deshalb präsentieren wir nicht allein Urnen oder Särge zum Ansehen und Auswählen, sondern vermitteln in Präsentationsfilmen Informationen über die Bestattung etwa in einem Friedwald, zur See oder anderen alternative Formen von Bestattungen.“

Regionales Prinzip: Ratsuchende vor Ort empfangen

Für das Unternehmen Illgen zähle der regionale Aspekt. Man wolle den Ratsuchenden vor Ort zur Verfügung zu stehen. „Wie möchten den Menschen in ihrer momentan angespannten Situation vor allem die aufwendigen Wege ersparen“, so Hannuschka weiter.

Das Thema Bestattung sei im 21. Jahrhundert angekommen. Das bedeute auch, dass sich der Bestatter als Anbieter eine Dienstleistung zu verstehen habe. „Die Angehörigen sind heutzutage informierter, fragen gezielt nach und sind anspruchsvoll in der Wahl dessen, womit sie dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen wollen.“

Dem trägt Hannuschka auch selbst Rechnung. Jüngst legte er die Prüfung zum Ausbilder in seinem Beruf ab. Er kann also jetzt Auszubildende auf ihrem Weg zur Bestattungsfachkraft ein Wegbegleiter sein. In Mittelsachsen ist er damit der einzige Bestatter.

Von Steffi Robak