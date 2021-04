Besucher auf Burg Kriebstein – doch viele Museen der Region bleiben noch geschlossen

Region Döbeln

Nach der seit 6. April geltenden Allgemeinverfügung erlaubt der Landkreis Mittelsachsen unter anderem das Öffnen von Museen, Galerien und Gedenkstätten. Dafür gibt es allerdings strenge Auflagen. So muss der Besucher vorher ein Online-Ticket für ein festes Zeitfenster buchen und ein weniger als 24 Stunden altes negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Die Einrichtung muss über ein Hygienekonzept verfügen und es muss eine Dokumentation für eine Kontaktnachverfolgung erfolgen. An diesem Prozedere sind aktuell keine Veränderungen vorgesehen, wie André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen auf Anfrage erklärt. Was neue bundesweite oder sächsische Verordnungen mit sich bringen, bleibe abzuwarten.

Unter den genannten Voraussetzungen sind seit vorigem Donnerstag zum Beispiel die Burg Kriebstein und das Schloss Rochlitz für Museumsrundgänge geöffnet. Andere Einrichtungen, wie die Burg Mildenstein in Leisnig bleiben noch geschlossen.

Burg Kriebstein

Der Besucher-Zuspruch zum Burgmuseum Kriebstein ist gegenwärtig verhalten – so wie in anderen Objekten im sächsischen Schlösserland auch, erklärt die Verwaltungsleiterin Susanne Tiesler. Die Coronaschutz-Vorgaben machten alles etwas umständlich. In der Summe seien die Maßnahmen manchem offensichtlich zu viel. „Andere wiederum bereiten sich sehr gut vor, denen ist es das dann auch Wert.“ So waren zumindest am vergangenen Wochenende doch etliche Ticketbuchungen und damit Besucher auf der Burg zu verzeichnen. Ohne die Beschränkungen gäbe es sicher deutlich mehr Zuspruch. Doch letztlich gelte das sachsenweit.

Wer unangemeldet kommt und ein negatives Testergebnis nicht vorweisen kann, der kommt nicht rein. Darauf weist Jörg Möbius, Gästeführer der Burg Kriebstein, anhand dieses Aufstellers hin. Quelle: Fotograf Sven Bartsch

Wer einfach unangemeldet nach Kriebstein kommt, hat allerdings schlechte Karten. Laufkundschaft wird nicht eingelassen. Die meisten würden das verstehen, weil sie Sinn und Ursprung der Regeln kennen. Diese seien ja auch in anderen Branchen verpflichtend, so beim Friseur. „Auf Freude stößt das nicht, auf Verständnis jedoch überwiegend schon. Wir sind jedenfalls froh, dass wir den kleinen Schritt Richtung Öffnung mit der Burg Kriebstein gehen können. Wie es weitergeht, werden wir sehen“, so Susanne Tiesler.

Burg Mildenstein

Das Museum der Burg Mildenstein bleibt bis auf weiteres komplett geschlossen. Darauf weist Susanne Tiesler hin. Die sächsische Schlösserverwaltung mache keine verbindliche Aussage zu einem Öffnungstermin. Warum dort geöffnet und hier geschlossen?

Die Strategie dahinter: „Zunächst wurden die erfahrungsgemäß besucherstarken Häuser geöffnet“, so Tiesler. „Gleichzeitig ist die Belegschaft immer noch stark zurück gefahren.“ Gearbeitet werde lediglich mit dem fest angestellten Personal, während die Saisonkräfte noch daheim sind. Das bedeutet, die in Dienst stehende Belegschaft hat zwei Häuser zu betreuen. Mildenstein-Mitarbeiter sind mit auf Kriebstein aktiv.

Ansonsten werde in der eher ruhigen Zeit unter anderem in Archiven und Magazinen geräumt und geordnet sowie an neuen Veranstaltungskonzepten gearbeitet. Tiesler: „Diese machen hoffentlich in diesem Jahr die Gäste wieder auf einen Burg- und Museumsbesuch neugierig.“

Stadtmuseum Döbeln

Auf Grund der hohen Coronazahlen in Mittelsachsen bleibt das Stadtmuseum Döbeln weiterhin geschlossen. Das gilt auch für die ehrenamtlich geführten Einrichtungen Küsterhaus Mochau und Schulmuseum in Ebersbach. „Wir werden die Situation weiter beobachten, regelmäßig neu bewerten und dann entscheiden.“, teilt Döbelns Stadtpressesprecher Thomas Mettcher mit. Am 25. April steht im Stadtmuseum Döbeln die nächste Ausstellungseröffnung an. „Alter!? Eine Mitmachausstellung für alle“ ist diese überschrieben. Ob sie wie geplant mit zahlreichen Workshops stattfinden kann und bis Ende Mai gezeigt wird, ist aktuell noch offen.

Stadtmuseum Waldheim

In Waldheim bleibt das Stadt- und Museumshaus (SMH) ebenfalls geschlossen. „Wir wollen nicht ein paar Tage öffnen, um dann gleich wieder zu schließen“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) auch mit Blick auf die mindestens umstrittene Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die die Bundesregierung betreibt und über die der Bundestag demnächst abstimmen soll. Und warum öffnet das SMH nicht mit solchen Regeln, wie sie auf den Schlössern Burg Kriebstein und Burg Mildenstein gelten? „Wir können uns mit diesen Einrichtungen nicht vergleichen, haben auch gar nicht das Personal“, sagt Steffen Ernst.

Schloss Rochlitz

Die Resonanz der Gäste auf dem geöffneten Schloss Rochlitz war bislang durchweg positiv, wie Veranstaltungsmanagerin Nancy Baumert informiert. Wer aktuell das Schlossmuseum besuchen möchte, könne dies mittwochs bis freitags von 10 bis 16 Uhr und samstags, sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr tun. Voraussetzung hierfür seien auch dort ein zuvor online gebuchtes Zeitfensterticket sowie die Vorlage eines negativen Testergebnisses. Der Rundgang im über 1000-jährigen Schloss warte mit vielen Höhepunkten auf. Neben den baulichen Attraktionen wie der spätgotischen Kapelle mit ihrem imposanten Kreuzgewölbe, dem lichtdurchfluteten Tafelsaal oder den beeindruckenden herrschaftlichen Wohnräumen im restauriertem Fürstenhaus könne sich jeder sich wie die kleinen Prinzen auf einer Putzritztafel verewigen oder in der Schlossküche erahnen, wie vor hunderten Jahren gekocht wurde. Nicht nur für die kleinen Besucher verstecke sich der Hofnarr Hans an mehreren Punkten im Schloss. Wer die Tonfigur findet, der erfährt viele Fakten und Geschichten rund um das Schloss.

