Ostrau

Einen Kakadu mehr hat jetzt Tierheim Ostrau. Allerdings ist Jakus neuer Kollege stumm und bewegen tut er sich auch nicht. Tilo Voigt aus Zschaitz hat den Vogel mit der Kettensäge aus einem ordentlichen Stück Holz geschnitzt und den Tierfreunden geschenkt. Die wiederum haben die Kakadu-Skulptur vor ihren neuen Container gestellt, den Graffiti-Künstler Frank Schäfer mit Tiermotiven besprüht hat. Den bunten Container nutzt das Tierheim jetzt als Aufenthaltsraum, denn ins Gebäude zieht eine Tierarztpraxis. Da gilt es, sich räumlich etwas umzugestalten.

Wer wollte, konnte sich diese Umbauarbeiten zum Tierheimfest erklären lassen. Das hatte trotz Regen ausreichend Besucher. „Heute morgen dachte ich, hier kommt keiner“, sagt Mario Becker, Vorsitzender des Vereins Tierschutz Döbeln, der sich dann aber freuen konnte, doch etliche Gäste begrüßen zu können. So hat sich der ganze Aufwand also gelohnt, das Fest zu organisieren und das Tierheim und seine Außenanlagen dafür herzurichten. „Dafür danken wir den Mitarbeitern des Tierheims, die sich hier sehr engagiert haben“, sagt Mario Becker.

Bürgermeister an Bogen und Posaune

Ausfallen musste in diesem Jahr das Ponyreiten. Aber dafür hatte der Bogenschütze Premiere in Ostrau. Auch Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) schoss ein paar Pfeile auf die Zielscheibe ab, bevor er zur Posaune griff und mit den „Original Jahnataler Blasmusikanten“ im Festzelt spielte, die natürlich bei einem Fest in Ostrau nicht fehlen durften. „Wir haben den Auftritt etwas vorgezogen, weil bei der Kälte die Gefahr besteht, dass die Leute nicht so lange bleiben“, erklärt Mario Becker diese Änderung des Programms. Er selbst war dann auch zu hören im Orchester – nämlich an der Trompete. Neben den Blasmusikern zeigten auch die Tierschutz-Kids des Tierheims Ostrauer Wiesengrund (TKOW) und er Hundesportverein Ostrau, was man den Hauswölfen so alles beibringen kann.

20 Hunde leben derzeit im Tierheim, dazu 50 bis 60 Katzen. Die Bewohner und Mitarbeiter haben in Yvonne Jasinski seit kurzem eine neue Chefin. Sie war natürlich auch mit beim Fest und hatte Ari mitgebracht. Der sechsjährige Mischlings-Rüde lebte auch mal im Tierheim, bevor ihn Yvonne Jasinski vor vier Jahren adoptierte. Übrigens hatten auch viele Besucher Hunde mitgebracht. Viele von ihnen stammen aus dem Tierheim Ostrau und haben neue Familien gefunden.

Von Dirk Wurzel