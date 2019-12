Betreuer zockt 100-Jährige in Ostrau ab

Ostrau

Knapp 10.000 Euro sollen ein Mittfünfziger und seine damalige Lebensgefährtin veruntreut haben. Sie holten das Geld vom Konto einer 100-jährigen Seniorin. Diese hatte in dem gutem Glauben Vollmachten an die beiden Angeklagten ausgestellt, sich um ihre Geldangelegenheiten zu kümmern. Über drei Jahre lang floss Geld vom Konto der Geschädigten. Der Staatsanwalt sagt, die Angeklagten hätten sich an der betagten Frau auf illegale Weise bereichert. Insgesamt 67 Fälle verlas Thomas Reglitz am Donnerstagnachmittag im Döbelner Amtsgericht. Das Guthaben der 100-Jährigen schrumpfte von rund 13.600 Euro auf 1200 Euro. Weil das Konto mitunter nicht gedeckt war, häuften sich Rücklastschriften. Zusätzlich schloss der Angeklagte im Namen der Geschädigten im Mai 2014 einen Mobilfunkvertrag ab. Auch die dort anfallenden monatlichen Kosten von rund 50 Euro gingen regelmäßig vom Konto der Seniorin ab. Genutzt hatte sie das Mobiltelefon nie. Die angeklagte Ostrauerin aber schon.

Vollmacht für den Angeklagten

Den Mittfünfziger und die Seniorin verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. „Wir kennen uns seit Kindesbeinen, haben uns 1971 das erste Mal kennen gelernt“, so der Angeklagte. Die Seniorin ist eine Freundin der Familie. Als 1988 der Mann der Geschädigten stirbt, benötigt sie mehr und mehr Hilfe. Er nimmt sich ihrer an, versucht, die Seniorin in der Tagespflege oder im Pflegeheim unterzubringen. Weil das aber nicht klappt, springt er schließlich selbst als Betreuer ein. Dafür stellt sie ihm auch eine Vollmacht für ihr Konto aus. Er soll sich um die Vermögensgeschäfte der Seniorin kümmern.

Wegen Betrug vorbestraft

Auch auf das Konto der Angeklagten flossen insgesamt rund 1100 Euro. Davon besorgte die Frau Kleidung und Artikel des täglichen Bedarfs im Auftrag des Angeklagten. „Sie kannte sich damit besser aus als ich“, sagt er. Die Quittungen der getätigten Einkäufe legte sie ihrem damaligen Lebensgefährten vor. Und der überwies die Beträge auf ihr Konto. Die Generalvollmacht, die die Seniorin ihr einst ausstellte, nahm die Frau dagegen nie in Anspruch. Von den Geldbeträgen, die sich der Mittfünfziger regelmäßig zu Eigen machte, will sie nichts gewusst haben.

Der Angeklagte gestand die Untreue ein. Anfangs habe es sich nur um kleinere Summen gehandelt, irgendwann wurde es zum Selbstläufer. Der Mann hatte hohe Schulden und versuchte, mit dem veruntreuten Geld über die Runden zu kommen, räumte er vor Gericht ein. Er ist fünfmal wegen Betruges vorbestraft.

Letzte Chance

Die Angeklagte kam mit einem blauen Auge aus dem Verfahren. Das Gericht stellte es wegen geringer Schuld ein, allerdings muss sie 1000 Euro an die Geschädigte zurückzahlen, die mittlerweile im Pflegeheim lebt und deren Vermögen nahezu auf Null heruntergefahren ist.

Der Mittfünfziger hingegen muss die volle Verantwortung für seine Taten tragen. Sowohl sein Geständnis als auch die Tatsache, dass der derzeit arbeitslose Ostrauer im Februar nächsten Jahres eine neue Stelle als Lagerist antritt, brachten ihm ein mildes Urteil ein. „Das ist ihre letzte Chance“, gab Richterin Karin Fahlberg ihm noch mit auf den Weg.

Ein Jahr und zehn Monate Freiheitsstrafe verhängte das Gericht. Zweieinhalb Jahre dauert die Bewährungszeit. Auch er muss die 9000 Euro, die er der Seniorin abzockte, zurückzahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Stephanie Helm