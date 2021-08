Betreutes Wohnen in Ostrau: Endlich wieder Leben in der Bude

Ostrau

Anfang des Jahres träumten Henry und Heike Litzke noch davon: Endlich wieder ein Sommerfest feiern. Am Freitag saßen sie schließlich gemeinsam mit Bewohnern, Nachbarn, Verwandten und Freunden auf der großen Terrasse vor der Betreuten Wohnanlage „Jahnaaue“ in Ostrau. Über ihnen bunte Wimpelketten und die strahlende Sonne. Die Jungen und Mädchen der Ostrauer Kita schauten auch vorbei und zauberten den Senioren mit ihrem Auftritt ein Lächeln ins Gesicht. Zum Dank spendeten der Brambor Pflegedienst und Familie Litzke jeweils 300 Euro an die Kindereinrichtung.

Frische Partnerschaft

Vor etwas mehr als zehn Jahren eröffneten Henry und Heike Litzke die Wohnanlage an der Jahnastraße. Ganz früher war es mal das Hotel zum „Wilden Mann“, der sich gleich nebenan befindet. Bis zu 20 Mieteinheiten gibt es in der betreuten Wohnanlage. Während sich Familie Litzke um alle anfallenden hausverwalterischen Tätigkeiten kümmert, konzentriert sich der Roßweiner Pflegedienst „Brambor“ um die Pflege und Betreuung der Senioren. Die Partnerschaft ist noch ganz frisch und startete erst zu Beginn des Jahre nachdem jahrelang die AWO Döbeln für die Betreuung der Bewohner zuständig war.

„Bringen Sie wieder Leben in die Bude“

Der große Wunsch der Senioren an den Roßweiner Pflegedienst damals: „Bringen Sie wieder Leben in die Bude.“ So wie an diesem Freitagnachmittag. Tische und Stühle auf der Terrasse, Kaffee in den Tassen und Kuchen auf dem Teller. So muss ein Sommerfest sein.

Von Stephanie Helm