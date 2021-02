Betreuung mit Aussicht: Volkssolidarität zieht vorfristig in Döbelner Neubau um

Döbeln

„Diese Lage und diese Aussicht sind einfach spitze. Mit dem Standort haben wir alles richtig gemacht.“ Davon ist Antje Klotsch Geschäftsführerin des Kreisverbandes der Volkssolidarität in Döbeln überzeugt. Am Donnerstagvormittag nahm sie gemeinsam mit Bauleiter Thomas Weiß vom Magdeburger Architekturbüro ARC und dem Gesundheitsamt den 2,5 Millionen Euro teuren zweigeschossigen Neubau ab.

28 Plätze für Senioren

38 Plätze in der Tagespflege finden, aufgeteilt in zwei nahezu identischen Gruppenbereiche, im Erdgeschoss Platz. Dazu ein Pflegebad mit dem Charakter eines Snoezelraumes, Ruheräume und Platz für therapeutische Anwendungen. alle Räume sind durch große Fenster schön hell und es gibt einen tollen Ausblick über Döbeln. Für heiße Sommer ist mit einer Klimaanlage vorgesorgt.

Umzug startet im März

Im Obergeschoss werden die vier Verwaltungsmitarbeiter der Volkssolidarität um Antje Klotsch einziehen. Ebenso die ambulante Erziehungshilfe des Freien Trägers. Der Umzugstermin ist am 12. März geplant. Die Räume der Tagespflege werden im Mai bezogen.

Aktuell sitzt der Sozialverband im Gebäude an der Dresdner Straße 10 in Döbeln. Das Haus gehört der Stadt Döbeln und ist der Volkssolidarität per Erbpacht übertragen. In einem neueren Anbau gibt es schon eine Tagespflege des Trägers mit 20 Plätzen, ob diese nach Inbetriebnahme des Neubaus weiter betrieben werden, ist noch offen. Wenn der Bedarf an Tagespflegeplätzen für ältere Menschen weiter anhält, sei das wahrscheinlich, so Antje Klotsch.

Zur Galerie So sieht es in dem Neubau an der Württembergischen Straße in Döbeln-Nord aus. Für 2,5 Millionen Euro entstand eine neue Tagespflege mit 38 Plätzen und der neue Verwaltungssitz der Volkssolidarität.

Handwerker schneller am Ziel

„Die Handwerker aus der Region, welche den Neubau errichteten, haben zuverlässige Arbeit geleistet“, sagt Bauleiter Thomas Weiß. „Wir hatten zeitweise im Bauplan sogar drei Monate Vorlauf.“ Über de Wintermonate war der wieder leicht geschrumpft. Doch der ursprüngliche Fertigstellungstermin zum 31. März wurde früher geschafft. Und das obwohl der Rohbau sogar zweimal ausgeschrieben werden musste, weil in der ersten Ausschreibung nur wenige Firmen „Angebote mit Preisen jenseits von Gut und Böse“ abgegeben hatten, schildert die Geschäftsführerin.

Neubau statt Sanierung

„Wir haben uns richtig entschieden. Viele Faktoten sprechen für den Neubau am neuen Standort. Die Aussicht, die gute Lage für unsere Patienten, die wir aus der ganzen Region hier in die Tagespflege bringen, die Infrastruktur in Döbeln-Nord und ebenso der Preis des Grundstücks“, sagt Antje Klotsch. Sie verschweigt aber auch nicht, dass eine Sanierung des Gebäudes an der Dresdner Straße einen deutlich höheren Aufwand bei wahrscheinlich nicht annähernd gleichen Ergebnis bedeutet hätte. Somit war der Neubau auch zeitgemäß und kostengünstiger. Was mit dem Gebäude in der Dresdner Straße wird ist noch nicht entschieden.

Verband beschäftigt 160 Leute

Die Tagespflege der Volkssolidarität in Döbeln-Nord wird von Montag bis Freitag betrieben. Die 38 Patienten werden von 13 Mitarbeitern betreut und beschäftigt. Die Kosten für die Tagespflege trägt größtenteils Pflegekasse.

Insgesamt beschäftigt der Kreisverband der Volkssolidarität in Döbeln rund 160 Mitarbeiter, davon eine Hälfte in der Pflege und die andere Hälfte in der Jugendhilfe. Als freier Träger betreibt die Volkssolidarität sechs Kindertagesstätten.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer