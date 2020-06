Betreuungskosten in Döbeln deutlich gestiegen – höhere Beiträge wahrscheinlich

Döbeln

Döbelner Eltern müssen sich im November voraussichtlich auf steigende Elternbeiträge in den Kindereinrichtungen einstellen.

Das ist zu erwarten, nachdem dem Stadtrat in der nächsten Ratssitzung am Donnerstag die Betriebskostenabrechnungen der städtischen und von freien Trägern betriebenen Kindereinrichtungen vorgelegt werden. Die Einrichtungen haben gut gewirtschaftet. Einige zahlen sogar Betriebskostenzuschüsse der Stadt zurück.

Ein Minus unterm Strich

Unter dem Strich bleibt dennoch ein Minus. Lagen die Betriebskosten aller Kindereinrichtungen in Döbeln im Jahr 2018 noch bei 11,3 Millionen Euro, so fielen 2019 rund 12,4 Millionen Euro an. Das heißt die Kinderbetreuung in Döbeln kostete im vergangenen Jahr 1,1 Millionen Euro mehr. Die aktuellen Betriebskosten pro Betreuungsplatz bilden jedes Jahr die Grundlage für die Berechnung der Elternbeiträge. Der Stadtrat muss also auf dieser Grundlage mögliche Anpassungen beschließen.

Verbesserungen brauchen mehr Personal

Hauptgründe für die Kostensteigerung sind der verbesserte Betreuungsschlüssel im Krippenbereich, der von 1 zu 5,5 auf 1 zu 5 angepasst wurde. Das heißt, es muss mehr Personal eingesetzt werden. Trifft der bessere Betreuungsschlüssel nur auf die Kinderkrippen zu, wirkt sich die Einführung von Vor- und Nachbereitungszeiten auch auf Kindergärten und Horte aus. Dadurch steigen auch hier die Personalkosten. „Das sind Qualitätsverbesserungen, welche sich Eltern und Erzieher gewünscht haben. Leider sind diese nicht ganz zum Nulltarif zu haben“, sagt Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU). Soziales, Schulen und Kinderbetreuung sind nach Personalkosten der größte Ausgabenposten im städtischen Haushalt.

Von den 12,4 Millionen Euro Kinderbetreuungskosten trägt die Stadt 48 Prozent (knapp sechs Millionen Euro). Etwa 20 Prozent werden als Beiträge auf die Eltern umgelegt. Den Rest legt der Freistaat Sachsen als Festzuschuss pro Platz obendrauf.

