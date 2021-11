Kriebstein

Sie soll einem Mann aus Hamm abgezockt haben. Für 300 Euro kaufte er über Ebay-Kleinanzeigen einen Laptop von Huawei bei der Kriebsteinerin, bekam ihn aber nie geliefert. Das stufte die Staatsanwaltschaft als Betrug ein und klagte die Frau vor der Strafrichterin im Amtsgericht Döbeln an.

Angeklagte wollte Geld zurückzahlen

„Das war nicht meine Absicht. Ich hatte den Laptop an jemanden anderen geschickt. Ich kam dann auch nicht mehr auf mein Ebay-Kleinanzeigen-Konto drauf, das war gesperrt“, sagte die 37-Jährige. Ja, das Geld habe sie dem Käufer zurückzahlen wollen, aber ihr Konto sei gepfändet worden. Zudem erzählte sie Richterin Christa Weik und den übrigen Verfahrensbeteiligten von der problematischen Trennung von ihrem damaligen Freund, der sie in unschöne Sachen reingerissen hätte, von ihren gesundheitlichen Problemen und der „Sache mit meiner Mutter.“

Die eigene Mutter betrogen

Die Sache mit der Mutter verhandelte eine andere Strafrichterin im Amtsgericht Döbeln vor einem Jahr. Da hatte die 37-Jährige ihrer Mutter eine Geldkarte gestohlen und damit dann fleißig Geld abgehoben – für ihren damaligen Freund, wie sie sagte, damit dieser Arbeiter bezahlen konnten, die in einem Kriebsteiner Hotel tätig gewesen seien. Von den insgesamt ergaunerten 2000 Euro hat sie aber auch kleinere Summen für sich verwendet, ist beispielsweise mal zum Friseur gegangen und hat das Auto betankt.

Schweres Paket mitgebracht

Anderthalb Jahre Haft mit Bewährung verhängte die Richterin damals als Gesamtstrafe. Beim Betrug sah sie ein gewerbliches Handeln und damit das Regelbeispiel des besonders schweren Falles verwirklicht, das die Strafe nach oben trieb. Die Angeklagte hatte damals keinen Verteidiger, den sie eigentlich hätte haben müssen. Aber die 37-Jährige akzeptierte damals auch ohne Murren, dass die Richterin eine weitere Anklage wegen Betrugs und Urkundenfälschung mitverhandelte, die die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft noch im Gepäck hatte. Die Frau verzichtete dazu auf die Fristen zur Ladung und Einlassung, die Angeklagten sonst zustehen.

Dieses schwere Paket brachte die Kriebsteinerin nun mit den neuerlichen Betrugs-Prozess. Diesmal hatte ihr das Gericht mit Rechtsanwalt Carsten Forberger einen Pflichtverteidiger beigeordnet. Eigentlich war das das Anderthalb-Jahre Paket schon so schwer, dass es eine Strafe für den Ebay-Betrug nicht wesentlich schwerer gemacht hätte. Diese wäre in eine neue Gesamtstrafe gekommen, die das Gericht hätte bilden müssen. Die Strafprozessordnung erlaubt, solche Verfahren einzustellen. Rechtswalt Forberger regte an, das aktuelle Betrugsverfahren mit so einer Einstellung zu beenden.

Verfahren vom Tisch, wenn...

Allerdings hätte das der Staatsanwalt beantragen müssen. Der wiederum regte an, das Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen. Zahlt die Kriebsteinerin dem Laptop-Käufer die 300 Euro zurück, ist die Sache für sie erledigt. Sogar die Unschuldsvermutung gilt dann fort, da es ja kein Urteil mit Schuldspruch gibt. „Ich hätte kein Problem mit einer Verurteilung“, sagte Richterin Christa Weik. „Ihre Geschichte ist an den Haaren herbei gezogen.“

Die Vorsitzende sah aber auch das schwere Paket an Strafe, welches die Kriebsteinerin mitbrachte. Da zwischen Anklage und Verteidigung Konsens über die Einstellung des Verfahrens herrschte, stellte es die Richterin unter der Maßgabe ein, dass sie dem Laptop-Käufer die 300 Euro zurückzahlt. Tut sie das nicht binnen eines halben Jahres, rollt das Gericht das Verfahren wieder auf. „Bei der Geschichte mit den anderthalb Jahren dürfen Sie sich nichts mehr leisten. Sonst gehen Sie ab“, gab die Richterin der 37-Jährigen mit auf den Weg.

Von Dirk Wurzel