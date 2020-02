Betrug im Internet: Mit drei Jahren ist für Kroaten aus Döbeln nicht getan

Döbeln/Chemnitz

Schuld sind die anderen. So hörte sich an, was Damir T. in seinem letzten Wort als Angeklagter vor Gericht sagte. Da kritisierte er die Polizei, die seine Döbelner Wohnung durchsuchte. Von einem Zettel las er die Vorwürfe ab. „Es wurde fast alles beschlagnahmt, was in der Wohnung war. Wir hatten tausende Euro Verlust an Gegenständen. Handyverträge mussten wir weiter bezahlen, obwohl wir keine Handys mehr hatten.“ Er forderte das Gericht auf, die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft zu ziehen.

Ganze Reihe an Beweisen

Zunächst einmal zog das Jugendschöffengericht ihn zur Rechenschaft. Es sah als erwiesen an, dass er jeweils in einer Vielzahl von Tathandlungen Sachen im Internet bestellte, sich liefern ließ und nicht bezahlte. Hier sprach ihn das Gericht des Computerbetruges schuldig. In den Fällen, wo die Online-Händler nicht lieferten, lautete der Schuldspruch auf versuchten Computerbetrug. „Wir hatten eine ganze Reihe an Beweismitteln, um das nachzuweisen, zum Beispiel aufgefundene Paketzettel und Verpackungen“, sagte Richterin Marion Zöllner, die Vorsitzende des Jugendschöffengerichts. Es war für den 29-Jähhrigen zuständig, weil sein Mitangeklagter zur Tatzeit unter 21 Jahre alt war.

Playstation 14 Mal verkauft

In einem weiteren Tatkomplex sprach das Gericht Damir T. des Betruges, ebenfalls in einer Vielzahl einzelner Tathandlungen, schuldig. Hier wirkte er laut Gericht an Scheinverkäufen mit. Diese liefen auch über gefälschte Online-Shops. Die Kunden bestellten und bezahlten, sahen die Ware aber nie. „Eine Playstation wurde 14 Mal verkauft, bekommen hat sie keiner“, so Richterin Zöllner. Anders als der Verteidiger des Kroaten, Rechtsanwalt Andreas Kohn, sah das Gericht den Angeklagten als Mittäter beim Betrug an, während ihn sein Anwalt wegen Geldwäsche verurteilt wissen wollte, weil er seine Konten zur Verfügung stellte. „Die Kommunikation war sehr eindeutig: ,Ich mache 13 000 Euro’. Das zeigt, dass der Angeklagte sehr aktiv tätig gewesen ist“, sagte die Vorsitzende. „Es ist nicht einfach so über ihn gekommen.“

Auflage für den Einen, Knast für den Anderen

Das trifft wohl eher auf den Mitangeklagten zu. Beim Vater rausgeflogen, stand er auf der Straße und ließ sich vom Angeklagten überreden, Konten zu eröffnen, über das ergaunerte Geld ging. 1000 Euro habe er dafür bekommen. Den jungen Mann sprach das Jugendschöffengericht der Geldwäsche schuldig und verurteilte ihn nach Jugendrecht zu einer Auflage von 2000 Euro an die Staatskasse.

Damir T. soll nach dem Willen des Gerichts wegen der Betrügereien drei Jahre länger im Gefängnis bleiben, wo er bereits eine Haftstrafe wegen Betrugs absitzt. Außerdem soll er rund 35 000 Euro Wertersatz zahlen. Diesen Schaden hat er durch die Gaunereien letztlich verursacht, stellte das Gericht fest.

Da kommt noch was nach

Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. In einem ähnlich umfangreichen Prozess wie in Döbeln hat ihn jüngst das Amtsgericht Chemnitz wegen sieben Fällen des gewerbsmäßigen Computerbetruges zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und noch zu einer weiteren Freiheitsstrafe von zwei Jahre und zwei Monaten wegen acht Fällen des gewerbsmäßigen Computerbetruges verurteilt. Das teilt Richterin Birgit Feuring, Pressesprecherin des Amtsgerichtes Chemnitz, auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung mit. Aus rechtlichen Gründen – eine Verurteilung zwischen den Taten entfaltete Zäsurwirkung – war es nicht möglich, eine hier eine Gesamtstrafe zu bilden. Sollten alle Urteile inklusive des Döbelners so rechtskräftig werden, steht Damir T. eine Haftstrafe von sieben Jahren und zwei Monaten bevor.

Mammutprozess beendet

Das Döbelner Jugendschöffengericht hatte an 16 Verhandlungstagen einen wahren Mammutprozess abgewickelt. Der ältere Angeklagte hatte sich zur den Tatvorwürfen nicht eingelassen. Über 150 Zeugen waren geladen, nicht alle erschienen. Viele der Tatvorwürfe hatte das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft beerdigt, weil die Strafe dafür das Kraut nicht wesentlich fetter gemacht, sprich die Gesamtstrafe nicht wesentlich erhöht hätte. Auch wegen dieser Prozessökonomie fiel der letztlich festgesellte Schaden mit rund 35 000 Euro etwa um die Hälfte niedriger aus, als ihn die Anklage ursprünglich bezifferte.

Von Dirk Wurzel