Döbeln/Leisnig

Ein Tummelplatz für Betrüger und Hehler – dass die Internet-Verkaufsplattform Ebay diesen Ruf nicht zu Unrecht hat, zeigt ein Prozess am Amtsgericht Döbeln. Dort saß ein 23-jähriger Leisniger auf der Anklagebank, der auf Ebay Dinge verkaufte, die er gar nicht besaß. Betrug nennen das die Juristen. Für den jungen Mann wird es jetzt ernst. Denn er sieht einem Aufenthalt in einer Einrichtung entgegen, wo man keine Dinge verkaufen sollte, die man nicht hat. Sonst kann es sehr unangenehm werden.

„Irgendwann ist Feierabend. Und der Tag ist jetzt“

„Irgendwann ist Feierabend. Und der Tag ist jetzt“, sagte Richterin Karin Fahlberg, als sie das Urteil für den Leisniger begründete. Wegen gewerbsmäßigen Betruges, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Waffenvergehens verurteilte sie ihn zu zwei Gesamtstrafen von insgesamt zwei Jahren und acht Monaten Haft. Vier Betrugs-Taten lagen vor einer einschlägigen Verurteilung. Durch diese Zäsur war es nicht möglich, den Mann für alle der 17 Taten zu einer Gesamtstrafe zu verurteilen. So gab es für die vier Handy-Gaunereien ein Jahr und zwei Monate und für die restlichen 13 Betrügereien sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis anderthalb Jahre Haft. Außerdem ordnete die Richterin an, dass der Angeklagte 3.976 Euro Wertersatz zu leisten hat. Die Taten hat er unter laufender Bewährung begangen.

„Sie kommen mir vor, wie ein großes Kind, dass vor einem sitzt und nicht weiß, was Phase ist“, sagte die Vorsitzende in der Verhandlung zum Angeklagten. In dieser räumte er ein, überwiegend Mobiltelefone im Internet zum Kauf angeboten zu haben. Er kassierte den Kaufpreis, lieferte die Ware aber nie aus. Außerdem gestand er, ohne Fahrerlaubnis mit falschen Kennzeichen gefahren zu sein – was blieb ihm auch anderes übrig, schließlich hatte ihn die Polizei erwischt.

Staatsanwaltschaft fordert mehr als drei Jahre Haft

„Herr S. hat mich auf den Gedanken gebracht. Ich dachte, das probierst du auch mal aus. Das ist aber ganz große Scheiße, das macht doch nicht“, zeigte sich der 23-Jährige reuig. Wie aus der Pistole geschossen nannte Richterin Fahlberg den Vornamen des Herrn S.. Und das zeigt, S. ist eine gerichtsbekannte Figur.

Weil er den ersten Verhandlungstermin geschwänzt hatte, ließ ihn Richterin Fahlberg verhaften. So brachten ihn nun zwei Bedienstete der JVA Dresden in Ketten zu Gericht. Das Gericht konnte der Leisniger als freier Mann verlassen – vorläufig. Denn sollte das Urteil rechtskräftig werden, schickt ihm die Staatsanwaltschaft die Ladung zum Haftantritt. Vom Strafmaß her könnte der Leisniger ein Kandidat für die JVA Waldheim sein.

„Es sind viele, sehr viele Fälle. Irgendwann wird die Rechnung gestellt“, sagte Staatsanwalt Klaus Steffan. Er wollte den 23-Jährigen für insgesamt drei Jahre und zwei Monate eingesperrt wissen. Zwar habe er als gewerbsmäßiger Betrüger den Geschädigten nicht Millionen Euro abgezockt. „Aber 200 bis 300 Euro tun Leuten ganz schön weh, die zum Beispiel von Arbeitslosengeld II leben und sich dachten, ich mach mal ein Schnäppchen im Internet“, verdeutlichte der Staatsanwalt.

Komplizierte Bildung der Gesamtstrafe

Auch Rechtsanwalt Andreas Gumprich, der Verteidiger des Leisnigers, ging nicht davon aus, dass seinem Mandanten der Knast erspart bleibt. „Leider hatte er nie so richtig die Warnung bekommen, die von einer Hauptverhandlung ausgeht, sondern Strafbefehle, die auf ihn wie Bußgeldbescheide gewirkt haben müssen“, sagte der Anwalt und beantragte insgesamt zweieinhalb Jahre Haft.

Richterin Fahlberg nahm schließlich die Mitte. Ihr Urteil ist nicht rechtskräftig. Es zusammenzustricken, war gar nicht so einfach, da das Gericht einige vorherige Urteile auflösen musste, zu der andere Gerichte den Leisniger verurteilt hatten. Die Strafen dieser Richtersprüche gehen in dem neuen Gesamtstrafen-Urteil auf.

Von Dirk Wurzel