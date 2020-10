Betrug in Waldheim: Ein Amtsleiter ist ebenfalls angeklagt

Waldheim

Das dauerte keine halbe Stunde. Einen kurzen Prozess veranstaltete das Schöffengericht des Amtsgerichtes Döbeln am Donnerstag. Diesen sogenannten Schiebetermin hatte das Gericht angesetzt, um den Prozess gegen zwei des Betruges angeklagte Männer nicht aussetzen zu müssen. Denn laut Strafprozessordnung muss das Gericht eine unterbrochene innerhalb einer Frist von drei Wochen fortsetzen. Das hätte in diesem Fall ohne den „Schieber“ nicht funktioniert.

So hörten sich Richterin Karin Fahlberg und die beiden Schöffinnen nun die persönlichen Verhältnisse der beiden Angeklagten an, die nicht vorbestraft sind. Ihnen liegt folgendes zur Last: Der 52-Jährige Waldheimer soll Geld der Sächsischen Aufbaubank (SAB), die für die Sanierung von Flutschäden an den Gebäuden eines Hofes vorgesehen waren, falsch abgerechnet und anders verwendet haben. Der 54-Jährige Mitangeklagte soll als Gutachter falsche Angaben gemacht haben. Rund 152 000 Euro habe der Waldheimer zu Unrecht von der SAB erhalten. Die Anklage verhandelt das Schöffengericht, weil die Staatsanwaltschaft im Falle eines Schuldspruchs von mindestens zwei Jahren Haft ausgeht – was aber noch völlig offen ist, denn mit einem Urteil ist erst zu einem späteren Verhandlungstermin zu rechnen.

Der Bauingenieur hatte sein Ingenieurbüro erst hauptberuflich betrieben, dann im Nebenerwerb. Denn seit Oktober 2015 leitet er das Bauamt einer Kommune im Landkreis Meißen, wie jetzt im Prozess zur Sprache kam. Vor Selbstständigkeit und der Stelle im öffentlichen Dienst arbeitete der Ingenieur in unterschiedlichen Jobs, kurz nach der Wende sogar als Hilfsarbeiter in einer Bodenlegerfirma, nur damit Geld auf den Tisch kommt.

Der Waldheimer ist gelernter Elektriker und hat zu DDR-Zeiten einen Ingenieurberuf studiert und abgeschlossen. Dann kam die Wende und damit auch die große Umorientierung. Er versuchte in unterschiedlichen Berufen Fuß zu fassen, gründete 2014 seine Bauservice-Firma, über die er das SAB-Fördergeld abgerechnet haben soll. Und auch seine Tätigkeit als Veranstaltungsmanager lief über diese Firma, was Richterin Fahlberg skeptisch nachfragen ließ, wie das funktioniere. „Man muss einfach nur den Gewerbezweck in der Gewerbeanmeldung erweitern, dann geht das“, sagte der Angeklagte, der den Tatvorwurf bestreitet. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel