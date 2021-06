Betrug mit Pokemon? Waldheimer streitet Tatvorwurf ab

Waldheim/Döbeln

Um japanische Fantasiewesen geht es in diesem Prozess. Pokemon heißt auf deutsch „Taschenmonster“ und es gibt sie als Zeichentrick, Videospiel und auf Sammelkarten. Und mit solchen handelt laut eigenem Bekunden ein Waldheimer. Normalerweise ist das kein Fall für die Strafjustiz. Allerdings liegt dem vielfach vorgeahndeten 36-Jährigen zur Last, zwei solcher Sammelkarten bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten zu haben, von einem Käufer aus Osnabrück 550 Euro dafür kassiert zu haben ohne die Ware zu liefern. Um den Käuferschutz zu umgehen, habe er das Geld auf sein Privatkonto überweisen lassen, anstatt das Geschäft über den Internet-Bezahldienst „PayPal“ abzuwickeln. Betrug legt ihm die Anklage daher zur Last.

PayPal zu kompliziert

„Seit zwei Jahren sammle und tausche ich Pokemon-Karten ohne Probleme“, sagte der Angeklagte. Zu der Zeit, als er das Geschäft mit dem Osnabrücker abgewickelt habe, stand die Geburt seinen Kindes unmittelbar bevor. „Ich habe viel Stress gehabt“, so der 36-Jährige. Da ihm die Luftpolsterumschläge ausgegangen waren, habe er die beiden Sammelkarten in einem normalen Umschlag verschickt. „Der einzige Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich den Sendungsverlauf nicht eingestellt habe.“ Bei PayPal habe er probiert, sich anzumelden, aber das sei ihm letztlich zu kompliziert geworden.

Nie wieder was von ihm gehört

Der Osnabrücker schilderte als Zeuge, wie er den Waldheimer mehrfach anschrieb und nach dem Verbleib der Karten fragte. Da hatte er die 550 Euro längst überwiesen. Weil ihm der Käuferschutz bei der Überweisung auf ein Privatkonto fehlte, habe er sich eine Ausweiskopie vom Waldheimer schicken lassen. Gehen Geschäfte bei Käufen im Internet schief, zahlt „PayPal“ die Kaufsumme nicht aus. Bei Überweisungen auf ganz normale Girokonten ist das natürlich nicht so. „Das Letzte, was ich von ihm hörte war: ,Das Geld ist da, liebe Grüße, die Karten sind raus.’ Ich bat um den Sendebeleg und habe dann nichts mehr von ihm gehört“, sagte der Zeuge.

Richterin fragt bei PayPal an

Richterin Christa Weik verhandelt die Betrugs-Anklage gegen den 36-Jährigen im Amtsgericht Döbeln. Sie führte die Kontoauszüge in die öffentliche Hauptverhandlung ein. Diese belegen, dass die 550 Euro auf dem Konto des Waldheimers eingegangen waren, das dann wieder im Plus war. Das Geld hob er wenig später nach der Überweisung ab.

Richterin Weik will jetzt noch einige Dinge klären, die mit „PayPal“ zu tun haben und damit überprüfen, ob das stimmen kann, was der Waldheimer erzählt hat. „Ich mache jetzt eine Anfrage und dann sehen wir weiter“, sagte die Richterin und vertagte den Prozess.

Von Dirk Wurzel