Roßwein

Am Bahnübergang an der Gersdorfer Straße in Roßwein ist in der Nacht auf Sonntag um 2 Uhr ein Auto zwischen den Endschienen eines Rangiergleises steckengeblieben. „Der 35-jährige Fahrer blieb unverletzt, stellte sich aber dennoch einem Arzt vor – zur Blutentnahme“, berichtete die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Montag. Der zuvor durchgeführte Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Beamten einen Wert von 1,22 Promille. Der am Auto entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro, derzeit unklar ist, ob auch die Gleisanlage beschädigt wurde.

Von ap/DAZ