Niederranschütz

Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B 169 bei Niederranschütz in der Nacht zum Freitag schwer verletzt worden. Der Mercedes-Fahrer befuhr die Bundesstraße aus Richtung Riesa in Richtung Döbeln. In Höhe der Zufahrt zum Gewerbegebiet kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Der 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er stand zum Unfallzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,02 Promille. Das hatte eine Blutentnahme für den Mann zur Folge. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 60.000 Euro. Die B 169 war zwischen der Zufahrt zum Gewerbegebiet und Gärtitz ungefähr drei Stunden lang voll gesperrt.

Von DAZ