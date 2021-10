Bettina Baltschev reist in Roßweins Bibliothek zu Europas Stränden

Roßwein

Am Sonnabend lädt Roßweins Stadtbibliothek mit einer Autorenlesung zu einer Reise zu den Stränden Europas, an die Ränder unseres Kontinents, ein. Zu Gast ist Bettina Baltschev, die im Rahmen des Projektes „Literaturforum Bibliothek – Autoren und Autorinnen aus Sachsen in sächsischen Bibliotheken“ ihr Buch „Am Rande der Glückseligkeit. Über den Strand“ vorstellt.

Regina Baltschev liest aus ihrem Buch. Quelle: bibo

„Ein Buch, das einerseits geprägt ist durch die Liebe zum Strand, aber andererseits keinesfalls eines, das man nur am Strand lesen sollte. Ein wirklich kluges und schön gemachtes Buch“, wie es in einer Kritik heißt. So weit das Auge reicht: An einem Nordseestrand – auf Schiermonnikoog vielleicht – muss die Redewendung entstanden sein, so weiß, weit und leer liegt er da, ein magisches, manchmal unheimliches Niemandsland, wo Land und Meer ineinander übergehen.

Dort beginnt Bettina Baltschev ihre Reise. Von acht Stränden in acht Ländern aus unternimmt sie Exkursionen in die Gegenwart und die Geschichte eines Sehnsuchtsortes, der für manchen letzte Zuflucht ist. Sie macht Ausflüge zu Literatinnen und Künstlern, die sich vom seltsamen Zauber des Strandes haben inspirieren lassen, beobachtet die immer neuen Landschaften und die Menschen darin und erzählt mal heiter, mal bewegend, immer leicht und elegant von wahren und fiktiven, glücklichen und tragischen Schicksalen am Strand.

Die Lesung findet am Sonnabend um 16 Uhr in der Bibliothek statt, die sich aufgrund von Umbauarbeiten derzeit in der Döbelner Straße 58 (gegenüber Lidl) befindet.Der Eintritt ist frei.Das Projekt wird vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus gefördert.

Von daz