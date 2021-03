Bezahlbar Wohnen in Leipzig – Harthaer Firma baut trotz Corona-Druck

Hartha

Es wird ein Zweijahres-Bauprojekt in Leipzig, mit 4326 Quadratmetern Wohnfläche und 36 000 Kubikmetern umbautem Raum. Und es soll dafür sorgen, dass in der Messestadt bezahlbarer Wohnraum entsteht. Es baut eine Firma aus dem mittelsächsischen Hartha.

Das private Unternehmen Hofer Wohnen 70 GmbH schafft mit dem Projekt im Stadtteil Reudnitz bezahlbaren Wohnraum. Das in Hartha ansässige familiengeführte Bauunternehmen Haba Bau GmbH soll innerhalb eines Jahres den Rohbau erstellen. Auftragsvolumen dafür: 4,8 Millionen Euro bei einem Gesamtvolumen von 17 Millionen Euro.

Elektrozapfsäulen in der Tiefgarage

Die 118 Wohneinheiten sollen in Leipzig Reudnitz an der Hofer Straße entstehen, energetisch optimiert mit Laubengangdesign der 50er-60er Jahre. Energetische Optimierung bringt geringe Betriebskosten. Es entstehen Spiel- und Freizeitflächen, Elektrozapfsäulen in der Tiefgarage, Fahrradstellplätze und eine eigene Paketstation.

Vergabe war am 10. Februar, Baustart soll am 15. April sein. Die Harthaer gewannen die Ausschreibung – unter acht beteiligten Firmen. „Das ist eine Corona-Besonderheit“, erläutert Sven Voigtländer, Prokurist und neben seinem Vater Norbert stellvertretender Geschäftsführer.

Corona macht Druck auf Bausektor

„Anders als bei Bauprojekten der öffentlichen Hand, wo Ausschreibungen Pflicht sind, bieten bei privaten Projekten normalerweise nicht so viele Unternehmen mit.“ Doch der Druck wächst: „Da sich die öffentliche Hand mit Bauaufträgen in der Corona-Krise zurückhält, müssen die Baufirmen stärker im privaten Sektor ihre Aufträge suchen. Das heißt: Bei lahmender Baukonjunktur drängen auch jene Firmen in den privaten Bausektor, die sonst für öffentliche Auftraggeber gearbeitet hätten.“

Baugewerbe kämpft mit globalen Problemen

Voigtländer kennt das Phänomen nicht allein aus der Tätigkeit des 1993 von Vater Norbert Voigtländer und Großvater Peter Hebenstreit gegründeten Unternehmens. Er fungiert als Landesfachgruppenleiter des sächsischen Baugewerbeverbandes mit Sitz in Dresden, ist zudem Vorstandsmitglied der Bundesfachgruppe Hoch- und Massivbau Deutschland für den Zentralverband des Deutschen Baugewerbes.

Von dieser Position aus kann er beurteilen, welche Probleme gegenwärtig für die etwa 800 Mitgliedsbetriebe des Verbandes anstehen. Sein Cousin Lars Voigtländer, im kaufmännischen Sektor der Haba Bau aktiv, sagt: „Das war für uns ein harter Kampf, mit einer Reihe von Herausforderungen.“

Schädlicher Importstopp für China

Diese sind vielfältiger und globaler als gedacht, vor allem bei der Warenbeschaffung. Davon berichtet Daniel Teichert, als Baustoffhändler im Außendienst der RHG Mittelsachsen Geschäftspartner für die Haba Bau: „Das Export- und Importverbot für China schränkt die Verfügbarkeit von Baustoffen extrem ein.“

Pannen in europäischen Werken

Dazu kämen Pannen in deutschen und europäischen Werken, welche die Baustoffknappheit durch eigene Produktion zu kompensieren versuchen. Werke beziehungsweise Belegschaften müssten sich für diese Produkte und Kapazitäten neu einarbeiten. „Drittens dürfen wir nicht vergessen: In den Werken ist durch Corona Kurzarbeit angeordnet.“

Extreme Preissteigerungen für Baustoffe

Insgesamt schlagen in dieser Situation Preissteigerungen im Baustoffsektor von bis zu 65 Prozent zu Buche. Zudem könnten Liefertermine so gut wie gar nicht geplant werden. Was einfach aussieht wie die Weitergabe eines Bausteins von Hand zu Hand, werde heute maßgeblich von der Digitalisierung der Bauwirtschaft begleitet.

Digitalisierung nötig für technologische Entlastung

Das bringe Entlastung beim Zeitfaktor, so Lars Voigtländer. Letztlich würden digitalisierte Vorgänge auch technologisch die Mitarbeiter entlasten. Dass die Stadt Hartha die Digitalisierung spürbar vorantreibt, komme deshalb den Unternehmen im Bausektor und auch allen anderen zugute. Das sichere den Wirtschaftsstandort Hartha, so Sven Voigtländer.

Von Steffi Robak