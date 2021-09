Hartha/Gersdorf

An der Grundschule Gersdorf tut sich momentan einiges. Während die Fassade einen farbenfrohen Anstrich erhält, hat sich auch an der Spitze ein personeller Wechsel vollzogen. Seit Anfang August leitet Bianca Ehrlich die Geschicke der Gersdorfer Grundschule. Die 32-Jährige hat das Amt vom langjährigen Schulleiter Jörg Keul übernommen, der im Sommer in Rente gegangen ist.

Zuvor an der Pestalozzi-Grundschule in Hartha

Dass sie später an der Grundschule unterrichten will, war für Ehrlich schon früh klar. „Hier wird der Grundstein für das weitere Leben der Kinder gelegt. Hier lernen sie Lesen, Schreiben, Rechnen und das soziale Miteinander“, erklärt die gebürtige Kriebsteinerin. Und auf diesem Weg möchte sie die Kinder unterstützen.

Ehrlich ist hier in der Gegend verwurzelt. In Leipzig studierte sie Deutsch, Mathe, Sport und Sachkunde für die Grundschule. Nach dem Referendariat in Technitz, folgte 2016 der Wechsel an die Pestalozzi-Grundschule in Hartha. Nun wartet auf die 32-Jährige eine neue Herausforderung.

Familiäre und ländliche Grundschule ein großes Plus

„Ich mag es, wieder an einer familiären und ländlichen Grundschule zu sein“, erzählt Ehrlich. Besonders gefalle ihr in Gersdorf die enge Vernetzung von Grundschule und Kindergarten, die sich beide im selben Gebäude befinden. So lerne man die Vorschulgruppe und Kita-Kinder bei gemeinsamen Unternehmungen schon intensiv kennen. Das erleichtere den Schulstart für beide Seiten ungemein.

Neue Ideen fürs Schulleben

Was die Entwicklung der Gersdorfer Grundschule betrifft, hat Ehrlich bereits einige Ideen im Kopf. Mittelfristig wolle sie ein Ganztagesangebot an der Schule einführen und den Kindern nach dem Unterricht so ein vielfältiges Angebot mit Sport- oder Natur-AGs bieten.

Auch das Digitale will die Schulleiterin ausbauen: Neben der Einrichtung eines eigenen Internet-Auftritts sollen digitale Elemente im Schulunterricht intensiviert werden. „Mit einer interaktiven Tafel, auf der sich Bilder und Videos zeigen lassen, arbeiten wir jetzt schon“, erklärt Ehrlich. Darüber hinaus stehe aber auch die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler im Fokus. „Da geht es dann um Dinge, wie recherchiere ich im Internet oder welche Gefahren lauern dort“, führt die 32-Jährige aus.

Andere Aufgabenfelder

Mit 47 Schülerinnen und Schülern ist Ehrlichs neue Arbeitsstätte zwar deutlich kleiner als in Hartha, aber deshalb nicht weniger herausfordernd. Auch ihre Aufgabenfelder haben sich inzwischen verändert. Statt wie in Hartha noch als Klassenlehrerin für die Entwicklung der Kinder verantwortlich zu sein, kümmert sie sich nun verstärkt um die Gestaltung des Schullebens. Es sei eine Art von Arbeit, die aber auch Spaß mache, sagt Ehrlich. Ganz vom Unterrichten lassen, will die Kriebsteinerin dennoch nicht. Momentan stehen die Fächer Mathe und Sport in ihrem Stundenplan.

Von Simon Ecker