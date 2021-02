Biathlon in Zschaitz – ein Trauerspiel

Zschaitz

Der Biathlon-Cup in Zschaitz könnte stattfinden. Er darf nur nicht. Das schmerzt nicht nur Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Denn seit vier Jahren warten die Zschaitzer auf genau solche Schneemassen, wie sie in diesen Tagen vom Himmel fallen. In einer der letzten Gemeinderatssitzungen im vergangenen Jahr ahnten die Ratsmitglieder schon schlimmes. „Du wirst sehen, diesmal schneit es wie verrückt und wir dürfen wegen Corona nicht“, sagte Immo Barkawitz noch. Und er sollte recht behalten.

„Alle sind traurig“

Ausreichend Schnee ist da – und was für einer. Nicht zu fest, perfekt für den Wintersport. Doch die Corona-Verordnung erlaubt eine solche Veranstaltung nicht. Auch nicht im Freien. Zum ersten Mal seit Jahren stimmen also die Wetter-Voraussetzungen, aber die Zschaitzer müssen die Füße still halten. „Alle sind traurig“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Von allen Seiten hört er das Bedauern. Jede Nachfrage nach der verpassten Gelegenheit ist ein bisschen mehr Salz, das in die Wunde gestreut wird.

Das halbe Dorf auf den Beinen

Vor vier Jahren, im Jahr 2017, fand der Biathlon-Cup zum dritten Mal in sieben Jahren statt. Immer schon war es eine meteorologische Zerreißprobe für die Zschaitzer. Wird Schnee fallen? Und wenn ja, auch genug? 2017 fiel genügend. Noch nie gab es in der Geschichte des Biathlon-Cup so viel Schnee. Für die Macher vom SV 52 Zschaitz hieß der viele Schnee weniger Aufwand, weil die weiße Pracht nicht wie sonst erst aus der Mitte des Platzes im Waldstadion nach außen geschafft werden musste, um die 300 Meter Loipe zu zaubern. Der Spaßwettkampf fand schließlich traditionell an einem Sonntag statt – in den Kategorien Kinder, Damen, Herren und Staffeln Starter. Mindestens genauso Tradition hat, dass bei dem Spektakel das halbe Dorf auf den Beinen ist: Die Frauen vom Frauenverein, der Feuerwehrverein, der Männerchor, heimische Handwerker und der SV 52 Zschaitz als Veranstalter selbst trugen allesamt ihren Teil bei.

Bisher hofften die Biathlon-Fans in jedem Winter auf den Schnee. Jetzt kommt noch die Hoffnung auf eine Zeit nach Corona hinzu.

Von Stephanie Helm