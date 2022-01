Bibliothek Hartha: Romane und Spiele am beliebtesten

Hartha

Bibliotheksleiterin Andrea Zenker blickt zufrieden auf das vergangene Jahr in der Stadtbibliothek Hartha. „Trotz Pandemie hatten wir gute Ausleihzahlen. Das zeigt den Bedarf, den die Menschen haben, wenn sie vielleicht doch öfter zu Hause sind.“ Insgesamt 31.289 Medien (davon 1784 E-Books) wurden 2021 ausgeliehen. Das sind ungefähr so viele wie in den Jahren zuvor. Besucherinnen und Besucher zählte die Bibliothek 8.412.

Bücherei statt Videothek

Bei den ausgeliehenen Medienarten sind die Rollen klar verteilt. 20.000 Printmedien (Bücher und Zeitschriften) stehen 9500 ausgeliehene DVDs, Hörbücher und Spiele gegenüber. Einen Trend, dass sich die Nachfrage nach den Nichtbuch-Materialien in den vergangenen Jahren verstärkt hat, kann Zenker nicht feststellen. „Die DVD-Ecke ist bei uns sowieso nicht so groß. Wir wollen aber auch keine Videothek sein. Die Bücher stehen bei uns klar im Vordergrund.“

Besonders nachgefragt war im vergangenen Jahr die Romanreihe „Die sieben Schwestern“ von Lucinda Riley. Diese Bücher seien quasi durchgehend vorgemerkt und ausgeliehen gewesen. Gleiches gilt für die Krimi-Reihe „Babylon Berlin“, die in der Hauptstadt der 1920er-Jahre spielt. Einen besonderen Boom erfuhren die Bücher durch die gleichnamige Fernseh-Serie, die mittlerweile drei Staffeln hat. In der Kinderbibliothek sind vor allem die Gesellschaftsspiele beliebt.

Karten- und Gesellschaftsspiele werden in der Stadtbibliothek gerne gespielt oder ausgeliehen. Quelle: Sven Bartsch

Neue Bücher kommen – alte werden aussortiert

Nutzerinnen und Nutzer haben die Wahl zwischen insgesamt 17.700 Medien in der Stadtbibliothek am Markt – deren Bestand trotz regelmäßiger Neuerwerbungen nicht weiter wächst. Denn aus Platzgründen müssen alte Bücher weichen, wenn neue hinzukommen. „Das ist für mich die schwerste Aufgabe und tut immer weh“, gesteht Zenker. Die Entscheidung, welche Bücher aussortiert werden, hängt davon ab, was schon mehrere Jahre nicht mehr ausgeliehen wurde. Nur bei Klassikern wie etwa von Thomas Mann drückt die Bibliotheksleiterin in diesen Fällen ein Auge zu. Da die aussortierten Bücher meist schon stark abgegriffen sind, werden sie entsorgt.

Aber welche Bücher werden überhaupt neu angeschafft? „Da lasse ich mich davon leiten, was aus Gesprächen mit Nutzerinnen und Nutzern hervorgeht, welche Vorlieben es hier gibt“, sagt Zenker. Immer gern gelesen würden beispielsweise Krimis. Bücher von Preisträgerinnen oder Preisträgern seien dagegen nicht automatisch begehrt, sondern blieben oft im Regal stehen.

Buchsommer war großer Erfolg

In Sachen Veranstaltungen konnte die Stadtbibliothek im vergangenen Jahr – trotz Pandemie – 33 Events durchführen. Viele davon für Kinder und Jugendliche, wie Lesungen, Führungen mit Schulklassen und den Buchsommer. Dieser soll Kindern Spaß am Lesen vermitteln, helfen herauszufinden, welche Bücher ihnen gefallen, und die Lesekompetenz stärken. Denn die habe in den vergangenen Jahren nachgelassen, findet Zenker. „Der Buchsommer war 2021 ein großer Erfolg. Daher wollen wir die Veranstaltung auch dieses Jahr wieder durchführen“, betont die Leiterin.

Kunstausstellungen finden ebenfalls regelmäßig in der Bibliothek statt. Momentan sind Werke des Döbelner Malers Benny Biesecker zu sehen, eine Eröffnungsfeier der Ausstellung musste jedoch verschoben werden. Wenn es die Lage zulässt, soll diese aber auf jeden Fall in den kommenden Monaten nachgeholt werden.

Von Simon Ecker