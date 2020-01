Bibliothek in Ottewig freut sich über neue Leser – und will 2020 Gas geben

Ottewig

Mit guten Neuigkeiten startet Ute Friedrich ins neue Jahr. Die Leiterin der Ottewiger Bibliothek konnte 2019 wieder Neuanmeldungen verzeichnen. „Klar, es könnten immer mehr sein, aber ich freue mich sehr über jeden neuen Leser, der den Weg zu mir findet“, sagt sie. Zum Jahresabschluss lud Ute Friedrich ihre Leser zur gemütlichen Kaffeerunde ein. Gekommen waren viele. Vor allem viele Kinder, die wiederum Mamas und Omas im Schlepptau hatten.

Gerätschaften fehlen

Durch den Wegzug von Familien aus der Gemeinde verliert sie auch immer mal ein paar Leser. Dafür gehören aber auch Bürger aus Zschaitz oder Ostrau zu ihren „Kunden“. Einmal in der Woche, immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr, öffnet Ute Friedrich die Türen zu ihrer Lesestube. „Ich dachte auch schon darüber nach, die Bücherei bloß im 14-tägigen Rhythmus zu öffnen.“ Davon rückte die Leiterin aber schnell wieder ab.

Genug zu tun hat sie auf jeden Fall. „Die Arbeit, die dahinter steckt, sehen viele gar nicht“, so Ute Friedrich. Damit meint sie die Vor- und Nacharbeit, die Pflege des Bücherbestandes – eben alles, was in einer Bibliothek so anfällt. Nur dass in Ottewig eben alles auf den Schultern einer Person lastet. Was ihr die Arbeit erleichtern würde, wäre ein Drucker. „Dann könnte ich all die Etiketten für die Bücher direkt in der Bibliothek ausdrucken.“ Bisher macht sie das nämlich zuhause. Einen Telefon- und Internetanschluss gibt es in der Bibliothek übrigens auch nicht. „So könnte ich beispielsweise Vorbestellungen gleich direkt vor Ort im System checken und nicht erst zuhause“, erklärt sie.

Aktionen und Projekte geplant

Den Bücherbestand hält Ute Friedrich vor allem mit dem regelmäßigen Tausch aus dem Bestand der Kreisergänzungsbibliothek in Hainichen auf dem aktuellen Stand. Doch nicht nur Bücher gibt es in Ottewig. Auch DVDs, CDs, Spiele und Hörbücher sowie eBooks gehören zum Angebot. Letzteres allerdings nur auf Bestellung. Die hat Ute Friedrich nicht im Bestand. „Wenn ich ehrlich bin, sehe ich lieber, wenn Leute echte Bücher in der Hand halten, als ein Buch auf einem elektronischen Gerät zu lesen“, sagt sie.

Für das neue Jahr hat sich Ute Friedrich auf die Fahnen geschrieben, die Bibliothek wieder mehr in den Fokus zu rücken. Mit Aktionen und Beteiligungen an den unterschiedlichsten Projekten, will sie das schaffen. Ein solches Projekt war zum Beispiel ein Lesestart-Set, das Ute Friedrich für alle kleinen Leser und die, die das noch werden wollen, schnürte. Darin versteckte sich ein kleines Büchlein, genauso wie Informationen für die Eltern. Für den Schulstart an Grundschulen ist eine ähnliche Aktion auch in diesem Jahr geplant.

„Es steht und fällt mit meinen Lesern“

In den Räumlichkeiten ihrer Bücherei schafft Ute Friedrich auch Platz für die Leser, damit die mehr Zeit als nur für das reine Ausleihen der Bücher in Ottewig verbringen können – oder auch wollen. So gibt es einen Ort zum Spielen der Gesellschaftsspiele, die auch ausgeliehen werden können. In den nächsten Tagen möchte ich eine Tafel aufhängen, damit sich die Kinder auch daran ein bisschen austoben können“, so die Bibliotheksleiterin.

Ute Friedrich möchte solange in der Ottewiger Bibliothek die Stellung halten, wie sie es machen kann. „Es wäre so schade, wenn es einschläft oder gar zu Ende geht. Aber es steht und fällt mit meinen Lesern.“

Von Stephanie Helm