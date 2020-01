Blue - Mehr als nur ein Spitzname oder: Amerikanerin lehrt und lernt in Sachsen

Leisnig

Hallo Blue!“ – taucht der strahlendblaue Haarschopf von Blue Grandstaff im Flur oder einem Klassenzimmer der Leisniger Peter-Apian-Oberschule auf, motiviert das die Schüler zum fröhlichen, vielstimmigen Gruß.

Die Fremdsprachenassistentin aus dem US-Bundesstaat Michigan unterrichtet derzeit Englisch in Leisnig, ein Jahr zuvor in Chemnitz. Blue vergleicht Leisnig mit ihrem Zuhause vor den Toren ihres Studienortes Detroit: ebenso ländlich, etwa gleiche Einwohnerzahl, ähnlicher Menschenschlag.

Praktische, friedliche Sachsen

Die Sachsen beschreibt sie als praktisch im Handeln, höflich und friedlich. Das unsichtbare Dreieck Chemnitz, Leipzig, Dresden zeichnet sie mit dem Finger in die Luft. „Hier, mitten drin, ist Leisnig“, zeigt sie beherzt in die Mitte, als wolle sie sich genau dort verorten: an ihrer Wirkungsstätte, an dieser Schule.

Fasziniert vom Mut zum Umbruch

Sachsen ist ihr Wunschbundesland – weil es in Ostdeutschland liegt. Blue reizt dieses Phänomen: Nach einer Phase der Auflösung früherer Strukturen, in einer Region, nach wirtschaftlichem Niedergang und begleitet von existenziellen Ängsten der Menschen, formieren sich die Strukturen neu. Grandstaff mag die Kreativität innerhalb dieser Veränderung.

In der Hinsicht sei Leipzig, wo sie derzeit wohnt, dem amerikanischen Detroit ähnlich. Wie auch dort sind es in Leipzig vor allem junge Leute beziehungsweise Künstler, die die Situation positiv zu nutzen wissen. Blue Grandstaff ist fasziniert vom unbeirrbaren Mut zum Umbruch.

Farben haben kein Geschlecht: nicht-binär

Der Deutschland-Aufenthalt ist eine Wegmarke ihres persönlichen Umbruchs: Das blonde Haar färbt die junge Germanistin seit jetzt in ihrer Lieblingsfarbe, weil diese allgegenwärtig ist. Ihre Namenswahl fällt auf Blue, „weil Farben kein Geschlecht haben.“ Sie selbst empfindet sich als nicht-binär, das bedeutet, weder als ausschließlich männlich noch ausschließlich weiblich.

Mit den Worten: „Das ist für mich nicht relevant“, stellt sie sich außerhalb dieser Einteilung in zwei Kategorien.

In den Personaldokumenten steht der ursprüngliche Vorname zusammen mit einem „F“ für female – weiblich. Sie wolle das ändern, sobald ein in Michigan momentan diskutierter Gesetzesentwurf das erlaubt. Das „F“ würde dann ersetzt durch ein „X“.

Sehr persönliches Buch in Planung

Über die Farbe Blau plant sie indessen ein Buch. Es werde ein sehr persönliches. Jedoch hat ihre Arbeit als Fremdsprachenassistentin absoluten Vorrang. Schließlich ist das der Grund ihres Aufenthaltes in Europa.

Blue Grandstaff absolvierte ein Linguistik-Studium bis zum Bachelor-Abschluss, für Germanistik bis zum Master. Ihr Deutschlandaufenthalt läuft über den pädagogischen Austauschdienst. Sie verlängerte bereits einmal, so gut gefällt es ihr in Sachsen.

Sachsen nicht auf Bluttat in Chemnitz reduzieren

Dabei war ihre Ankunft in Chemnitz im August 2018 überschattet von der Bluttat an Daniel H., gefolgt von Neonazi-Kundgebungen. Wenngleich sie derartige Kundgebungen aus den USA kennt, habe es sie befremdet in dem Land, welches sie sich zur Heimat auf Zeit wählte. Heute weiß sie: Die Sachsen auf die damaligen Ereignisse beziehungsweise die Berichterstattung zu reduzieren, ist durch nichts gerechtfertigt.

Zeichen setzen gegen Ablehnung

Sachsen wurde zu ihrem absoluten Wunschland, „gerade weil ich wusste, dass hier trotz der geringen Anzahl ausländischer Menschen die Ablehnung groß ist. Auch deshalb möchte ich ein Zeichen setzen, weil auch diese Ablehnung unbegründet ist.“

Integration durch Ausbildung

Eine Erfahrung für sie: An der Chemnitzer Schule, wo sie unterrichtete, bemerkte sie die Aggression unter Schülern verschiedener Nationalität. „Es hilft, darüber zu reden, auf Englisch. So erfuhr ich erstmals von den Auswirkungen militärischer Konflikte in den Herkunftsländern der Schüler - sie untereinander übrigens auch. Ich verstehe heute: Das Hauptkonzept der Integration in Deutschland, nämlich Ausbildung, ist genau der richtige Weg.“

Unvoreingenommen und offen

Ob in der Großstadt oder auf dem Land, die 29-Jährige lernt die Menschen kennen in der Rolle, in der sie selbst gern wahrgenommen werden möchte: Als Lehrende, die ihrerseits gern auf Augenhöhe lernt von jenen, die von ihr etwas wissen möchten. Sie tut das unvoreingenommen, und spricht über sich, wenn sie ehrlich interessierte Offenheit spürt. Flankierend zum Sprachlehrer unterrichtet Blue Grandstaff an der Leisniger Schule in Englisch, hilft mit dem deutschen Wort, sobald der Zuhörende Unsicherheit erkennen lässt.

Erfahrungswelt ist ein Gewinn

„Blue ist ein großer Bonus für unsere Schule“, sagt Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. „Die Schüler mit dem Klang der englischen Sprache vertraut zu machen, schaffen nur Muttersprachler.“ Schüler wie Lehrer schätzen die Art, wie die Amerikanerin das tut. „Auch die Erfahrungswelt, die sie an unsere Schule mitbringt, ist ein Gewinn“, so Dorias-Thomas. Sie bewerbe sich jedes Jahr aufs Neue um einen Fremdsprachenassistenten beim Sächsischen Landesamt für Schule und Bildung. Dort wird deren Einsatz koordiniert.

Um vieles andere, zum Beispiel die Beschaffung der Unterkunft, kümmert sich an der Schule Jenifer Horn. Blue Grandstaff wohnt in Leipzig bei einer Gastfamilie, deren 12-jährige Tochter für sie wie eine jüngere Schwester ist.

Von Steffi Robak