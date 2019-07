Leisnig

Auf ihre Vanessa können Edith und Rainer Wittig stolz sein: Ihre Enklein hat an der Leisniger Peter-Apian-Oberschule den besten Schulabschluss ihres Jahrgang hingelegt. Mit einem Zensurendurchschnitt von 1,13. Dafür schüttelte auch Sachsen Kultusminister Christian Piwarz Vanessa Wittig die Hand. Zum Empfang der besten Schulabsolventen Sachsens fuhr die 16-Jährige mit ihren Großeltern nach Dresden. Ab dem kommenden Schuljahr möchte sie sich am beruflichen Schulzentrum in Grimma auf das Abitur vorbereiten.

Neben Vanessa aus der Klasse 10a erzielten Franziska Philipp und Milena Gruhl ebenfalls großartige Ergebnisse. Die jungen Frauen aus der Klasse 10b können einen Notendurchschnitt von 1,2 vorweisen. „Ich freue mich natürlich über derartige Spitzenwerte“, sagt Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. Neben der Anerkennung für die Schülerinnen spricht sie auch ihren Dank aus „an zwei hervorragende Klassenlehrer“.

Sie sagt: „Ein Stück weit sind derartige Erfolge auch die Früchte der Arbeit von Torsten Meyer und Jenifer Horn.“ Die Schulleiterin weiß auch die Leistungen der anderen Schüler zu würdigen, die mit der ihr möglichen Leistung das Maximale erreicht haben. Dass unter den Hauptschülern zwei den qualifizierten Hauptschulabschluss erreicht haben und nun auch den Abschluss der 10. Klasse in Angriff nehmen, freut sie ebenfalls.

Rückblick auf turbulenten Schuljahresstart

Die feierliche Schulentlassung wurde traditionell in der Aula der Schule begangen. Dabei blickte die Schulleiterin auf den Start dieses Jahrgangs zurück. Und der begann ungewöhnlich turbulent. In die Leisniger Bildungseinrichtung frisch eingeschult, stand den frisch gebackenen Fünftklässlern damals die gemeinsame Fahrt auf die Nordsee-Insel Wangerooge bevor – eine Fahrt, die die neu gegründeten Klassenverbände festigen helfen soll, denn in den darauf folgenden Jahren sollen die Schüler gemeinsam durch Dick und Dünn gehen.

„Das ging gut los“, erinnert sich Dorias-Thomas. Wegen ausgewachsener Verkehrsprobleme kamen die Kinder mit ihren erwachsenen Begleitern zu spät am Fähranleger in Carolinensiel an. Das Schiff nach Wangerooge war abgefahren. Zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Rolf Claußen von Wittmund wurde dann eine Übernachtungsmöglichkeit für die Kinder und die Erwachsenen organisiert. „ Claußen ließ eine Turnhalle freiräumen. Die Sportvereine, die dort an diesem Tag trainiert hätten, verlegten ihre Übungsstunden ins Freie. Kommentar der Leisniger Schüler: Toll, die tanzen sogar für uns“, erinnert sie sich heute lachend. Am nächsten Tag ging es dann noch auf die Insel. Das Erlebnis hat die damaligen Fünftklässler zusammengeschweißt.

