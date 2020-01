Zu viel Licht und Hitze in Leisnigs Schulen: Was bringen Folien auf Fensterglas?

Leisnig

Die Fenster der zwei Leisniger sowie der Sittener Schule werden mit Folie beklebt. Das hält die Wärme draußen. Zudem bekommt jedes Fenster eine elektrisch mit Fernbedienung steuerbare Innen-Jalousie. Die Technik muss so an den Gebäuden angebracht werden, dass die Denkmalschutzbehörde keine Bedenken anmeldet – deshalb alles so weit es geht, von innen statt von außen.

Unter anderem dieses Problem wurde im Technischen Ausschuss der Stadt besprochen: Alles, was in die Fassaden der Schulgebäude eingreift, könnte den Mitarbeitern der Denkmalschutzbehörde sauer aufstoßen. Also: Am besten gar nicht erst drauf ankommen lassen.

Hürde Denkmalschutz

Sowohl in Sitten, wo ein altes Wasserschloss als Schulhaus dient, sowie am Gründerzeit-Altbau der Oberschule ist dies zu bedenken.

So sehen sie aus, die Vorboten vom Digitalpakt Schule. In Leisnig wird nicht zuerst mit dem elektronischen Schultafeln und anderen plakativen Aktionen begonnen - bisher existieren dort zwei dieser Tafeln. Sondern: Für den Antrag, mit dem beim Freistaat Fördermittel aus dem Digitalpakt abgerufen werden sollen, wird zuvor für alle drei Schulen geklärt, was die neue Technik gebraucht wird. Wichtig ist aber auch, alle Vorbereitungen baulicher Art auf dem Schirm zu haben, vor allem deren Kosten.

Heatbox zeigt, wie warm es noch wird

Dazu gehören die Bauarbeiten zum Verlegen neuer Leitungen bis hin zur passenden Verdunklungsmöglichkeiten. Und darum ging es zuletzt im Ausschuss.

Das sind die Vorboten des digitalen Zeitalters in Leisnigs Bildungslandschaft, wofür schon mal eine fünfstellige Summe an Kosten zu Buche schlägt. Im Technischen Ausschuss wurde das Projekt jüngst vorgestellt.

Heidi Schmidt vom Leisniger Unternehmen Alfred Brasse Sonnenschutztechnik demonstrierte verschiedene die Wirkungsweise verschiedener Fensterfolien, wofür ein technisches Geräte namens Heatbox zum Einsatz kam.

Infrarot simuliert Sonne

Darin simulieren Infrarot-Lampen Sonneneinstrahlung. Damit ist spürbar, wie viel Wärmestrahlung eine bestimmte Folie durchlässt. Die Diskussion erhitzte sich daran, wie die Sonneneinstrahlung zu welcher Jahreszeit und damit bei verschiedenen Sonnenständen überhaupt auf die Klassenzimmer wirkt und das in Abhängigkeit davon, in welcher Himmelsrichtung ein Zimmer liegt.

Testzimmer einrichten

Letztlich entschieden die Räte im Technischen Ausschuss, dass ihnen der Test mit der Heatbox noch nicht ausreicht. Sie wollen es ganz genau wissen.

Deshalb wird in Erwägung gezogen, die Folien direkt am Glas zu testen. Einen ersten derartigen kurzen Test hatte es in der Leisniger Grundschule bereits gegeben. Dieser sollte erweisen, inwieweit die Folien allein schon für einen gewissen Verdunklungseffekt im Zimmer sorgen, da sie die Strahlung der Sonne reflektieren. Sogar in die ganz andere Richtung wurde gedacht.

Hauptsache, es blendet nicht

Dass das Reflektieren der Strahlen eventuell eine Blendwirkung auf die äußere Umgebung der Schule haben könnte. Dies konnte Heidi Schmidt verneinen.

Jetzt soll also ein Probezimmer eingerichtet werden für einen etwas längeren Folientest. Bis Juni muss das alles abgeschlossen sein, eigentlich schon weit vorher, denn bis Juni müssen die Anträge auf Mittel aus dem Digitalpakt Schule fertig geschrieben und beim Freistaat Sachsen eingereicht sein.

Von Steffi Robak