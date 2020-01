In Gersdorf gibt es die ganz besondere Grundschule

Gersdorf

Zu wenig Schüler, zu kleine Klassen – das Damoklesschwert der Schließung schwebt besonders über den kleineren Schulen in den ländlichen Regionen. Kommt es dazu, müssen die Schüler nicht selten in die nächste größere Stadt fahren. Auch die Gersdorfer Grundschule kennt das Problem – und hat eine Lösung gefunden. Das Besondere:2016 wurden Klassen zusammengelegt und der jahrgangsübergreifende Unterricht eingeführt.

Fließender Übergang

In dem alten Gebäude auf dem Kirchberg tobt das Leben. Neben der Grundschule sind dort auch Krippe, Kita und Hort untergebracht. Das hat Vorteile für Schüler, Lehrer und Eltern, weiß Schulleiter Jörg Keul. Seit 28 Jahren leitet er die Gersdorfer Grundschule. „Der Übergang zwischen Kindergarten und Grundschule ist fließend. Die Kinder kennen das Gebäude und uns Lehrer.“ Auch das „Großstadtproblem“ wie Keul es nennt, wird dadurch verringert: Durch die gemeinsame Kindergartenzeit sind die Erstklässler alle auf einem ähnlichen Lernstand.

Schüler helfen sich gegenseitig

Davon profitieren sie spätestens ab dem Wechseln in die Grundschule. Dort werden die Erstklässler zusammen mit den Zweitklässlern unterrichtet, auch die Dritt- und Viertklässler teilen sich einen Klassenraum und oft auch den Lehrer. Aber funktioniert das? Die Erstklässler müssen lesen und schreiben lernen, in der vierten Klasse naht der Wechsel auf die weiterführende Schule. Ja, findet Jörg Keul.

Jörg Keul ist seit 1992 an der Gersdorfer Grundschule. Manche Schüler unterrichtet er mittlerweile in zweiter Generation. Quelle: Sven Bartsch

„Wenn neue Themen unterrichtet werden, trennen sich die Jahrgänge. In den Übungsphasen sind sie wieder zusammen.“ Nicht selten helfen dann die älteren Schüler den jüngeren, erklärt Keul. Dabei stärke sich der Zusammenhalt, die Sozialkompetenz und die Selbstständigkeit seiner Schüler.

In Sachsen gibt es mittlerweile 10 Schulen, die ihre Klassen zusammengefasst haben, zwei weitere sind geplant. Vom Staatsministerium für Kultus in Dresden heißt es, der jahrgangsübergreifende Unterricht sei besonders für Schulen in ländlichen Regionen eine sinnvolle pädagogische Alternative, um auf demografische Herausforderungen zu reagieren. Will eine Schule ihr Konzept ändern, müssen bestimmte Punkte erfüllt werden. „Wir brauchten trotzdem mindestens 15 Schüler pro Gruppe, außerdem müssen das Kollegium und auch die Eltern an einem Strang ziehen“, so Keul. In Gersdorf sind es insgesamt 42 Grundschüler, davon 22 in den Klassen Eins und Zwei. Feste Wochenpläne helfen den Kindern und Erwachsenen, den Lernstand einzuschätzen und, wenn nötig, auch mal nachzuhelfen. Mit seinen drei Kollegen versucht Keul, so allen Schülern gerecht zu werden.

Dass dieses Schulsystem durchaus ankommt und funktioniert, zeigt sich in Gersdorf durch die Anmeldezahlen für die neuen Schulanfänger, erklärt Keul. „Wir mussten dieses Mal leider auch Kinder ablehnen, weil wir nicht genug Räumlichkeiten zur Verfügung haben.“

Von Vanessa Gregor