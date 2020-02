Messe an der Schule: Die große Wahl in Geringswalde

Geringswalde

Messen an Schulen gibt es in der Umgebung in verschiedener Weise. Aber nicht solche wie in Geringswalde. An der dortigen Diesterweg-Grundschule stellen sich zum Abend der offenen Tür die weiterführenden Schulen aus der Umgebung vor.

„Das Angebot richtet sich an Drittklässler und deren Eltern“, sagt Schulleiterin Silke Simon, aber auch für die Viertklässler ist es noch von Interesse.“ Zu Wochenbeginn war wurde eine Schulmesse angeboten.Die Schulen der Umgebung, ob Gymnasium oder Oberschule, werben mit viel Engagement für die jeweils eigene Bildungseinrichtung.

Umliegende Oberschulen und Gymnasien können sich zu diesem Zweck auch in vielfältiger Form präsentieren.

Dabei werden die Schularten vorgestellt, aber auch Alleinstellungsmerkmale einzelner Einrichtungen herausgearbeitet. Einen größeren Vortrag pro Abend gibt es jedes Mal, in diesem Jahr von der amtierenden Schulleiterin des Rochlitzer Mathesius-Gymnasiums Carsta Drehn.

„ Geringswalde liegt zwischen den Welten“, sagt Silke Simon, und meint das im positiven Sinne: Von dort aus gelangt ein Grundschüler überall hin, zumindest unter relativ ähnlichen Voraussetzungen. Für künftige Gymnasiasten steht nicht nur Rochlitz zur Wahl, sondern auch das Harthaer Martin-Luther-Gymnasium. Für künftige Oberschüler steht neben Hartha und Rochlitz noch Waldheim zur Debatte – im Grunde auch jede andere Oberschule der Umgebung. In der Aula stellten sich zur Messe alle aus der unmittelbaren Umgebung kurz vor.

Anschließend präsentierten die Vertreter der Schulen ihre Einrichtungen in den Klassenzimmern anhand von Exponate: Im Unterricht Angefertigtes wurde gezeigt, Schulkonzepte detailliert erläutert. Insgesamt konnten sich Eltern und Kinder einen breiten Überblick verschaffen und individuell mit Lehrern aus den einzelnen Schulen ins Gespräch kommen.

