Hartha

Strahlende Sonne, moderate Temperaturen und etwa hundert gut motivierte Langstreckenläufer – das sind beste Voraussetzungen für einen Schullauf, bei dem ordentlich Rundengeld zusammenkommt. Die Läufer haben das selbst gesteckte Ziel sogar getoppt.

„Gelaufen sind alle Spitze“, sagt Schulleiterin Kerstin Wilde, „die fleißigsten Spendeneinwerber sind die Fünftklässler.“ Sie fahren zur Belohnung zu Schuljahresbeginn in den Sonnenlandpark.

Flinke Füße für den Schulclub: Zum vierten Mal startete der Lauf der Pestalozzi-Oberschüler in Hartha. Quelle: Sven Bartsch

Fünftklässler fleißigste Geldeinwerber

Die jüngsten Jungen und Mädchen der Schule haben am erfolgreichsten ihre Eltern und sonstige Verwandtschaft dazu motiviert, sich als Sponsoren des Laufs zu beteiligen. Manche Eltern konnten sogar Geld bei Unternehmen locker machen. So brachten die Fünftklässler allein rund 1000 Euro an Laufgeld zusammen. Insgesamt erliefen alle rund hundert Schüler etwa 3000 Euro. Und sie hatten auch auf der Bahn ausgewachsene Unterstützung: Eltern und Lehrer waren ebenfalls auf flinken Füßen unterwegs.

Die Schulleiterin war dabei mit Walking-Stöcken. „Das war unter den Kollegen so ausgemacht, dass wir zusammen ein Walking-Team bilden“, erläutert Wilde. Sonst schnürt sie schon mal für längere Jogging-Strecken die Laufschuhe. Dem Organisationstalent ihrer Stellvertreterin Heike Brüssau habe sie es zu verdanken, dass sie selber an diesem Nachmittag sportlich-entspannt unterwegs sein konnte. Der Lauf hat einen ernsten Hintergrund: Die Schüler finanzieren damit den Eigenanteil für die personelle Besetzung ihres Schulclubs. Der Grundstock dafür kommt aus Mitteln des Freistaates Sachsen für Ganztagsangebote.

Super gelaufen, Ziel übertroffen

2000 Euro wollten die Schüler selber dafür aufbringen. Nun haben sie etwa 1000 Euro mehr eingelaufen – „Superergebnis“, kommentiert die Schulleiterin. Die Jüngsten seien durch die Bank sehr ehrgeizig gewesen. Und es sei auch kein Einzelfall, dass bereits Läufer dabei sind, die erst im bevorstehenden Schuljahr an die Pestalozzi-Oberschule wechseln.

Zudem übernahmen Schüler Aufgaben beim Lauf, die offiziell bereits aus der Schule entlassen sind: Annica Berger und Marie Thomas sorgten für den Schulsanitätsdienst vor Ort, was sehr geholfen habe.

Müll vermeiden mit wiederverwertbaren Startnummern

Dass die Kids und die Großen für die „Pesta“ laufen, ist ab diesem Jahr auch auf den neuen Startnummern zu erkennen. Damit nicht immer wieder Papiermüll anfällt, gibt es jetzt wiederverwendbare Startnummern aus Stoff zum Anpinnen an die Lauf-Shirts. Die werden jedes Jahr wieder eingesammelt. Die Idee hatte eine der Mütter, nämlich Peggy Müller. Sie hat diese auch gleich selbst umgesetzt.

Ökologisch unterwegs mit neu genähten, wiederverwertbaren Startnummern. Da muss nichts mehr weggeworfen werden. Das „Pesta“-Logo ist auch dabei. Quelle: Steffi Robak

Insgesamt schmiede das Laufereignis die Schulgemeinschaft zusammen, weil das Ergebnis letztlich allen zugute kommt, sagt Kerstin Wilde. Den Schulclub nutzen die Schüler vor allem in der kalten und nassen Jahreszeit, zum Beispiel, wenn sie noch auf den Bus warten müssen. Im Schulclub sind sie bis etwa 15.30 Uhr unter Betreuung.

Von Steffi Robak