Verdunklung nur für Südseite von Leisniger Ober-Schule sinnlos

Leisnig

Verdunklungsvorhänge in der Farbe Gelb – was soll das bringen? Wenn an der Leisniger Apian-Oberschule etwas per Beamer an die Wand projiziert werden soll, ist kaum was zu erkennen. Die Schüler haben jüngst in ihrer Jugendratssitzung angeregt, es mögen ordentliche Verdunklungsvorhänge gekauft werden, zumindest in den neun Zimmern der Südseite. Die Mehrheit der Schülerratsmitglieder war dafür – Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) hat andere Pläne.

In der Diskussion kristallisierte sich heraus: Einige halten die Lösung mit dunkleren Vorhängen nicht für sinnvoll. Der Gegenvorschlag: gleich ordentliche Verdunklung in Form von Außen-Rollos. Doch das wird teuer.

Der Vorschlag, nur die neun Zimmer an der Südseite mit Vorhängen ausstatten zu lassen – wo es am nötigsten ist – sei mit etwa 500 Euro pro Zimmer an Kosten vielleicht noch finanziell lösbar für die Stadt. Spendenaufrufe, Kuchenbasar, Altstoffsammlung und die Unterstützung aus dem Förderverein der Schule könnten bei der Finanzierung helfen.

Letztlich würde eine vernünftige Verdunklung nicht nur helfen, an die Wand oder Leinwand geworfene Beamer-Bilder besser zu erkennen. Zudem sei im Sommer, bei direkter Sonneneinstrahlung, auch die Wärme-Entwicklung weniger stark. Tobias Goth lehnte den Vorschlag der Schüler zwar ab. Er sagt aber auch: „Eine Lösung müssen wir letztlich finden.“ In der jüngsten Schulstandortsitzung, der in diesem Jahr noch eine weitere folgen solle, sei auch das Thema Verdunklung im Gespräch, unter anderem im Zusammenhang mit der Installation interaktiver Tafeln.

Ganz aus der Welt ist das Thema demnach nicht, es soll nur technisch anders umgesetzt werden als von den Schülern angeregt. Zu welchem Zeitpunkt, das ist noch offen. Goth: „Zu technischen Umsetzung müssen wir uns noch fachkundigen Rat holen, unter anderem auch bei anderen Schulen.“

Von Steffi Robak