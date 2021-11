Binnewitz geht ein Licht auf – und das mehr als geplant.

Ostrau/Binnewitz

Der Gemeinde Ostrau geht ein Licht auf. Nach und nach, Stück für Stück. Nachdem in den vergangenen Monaten schon die Straßenbeleuchtung auf der Kreisstraße zwischen Merschütz und Kattnitz, auf der Mügelner Straße in Obersteina, im Heckenweg in Rittmitz, im Mittelweg Schrebitz und im Ostrauer Gewerbegebiet auf den Weg gebracht oder sogar schon umgesetzt wurde, ist jetzt der nächste Ortsteil an der Reihe. In Binnewitz will die Gemeinde bestehende Straßenlaternen auf den neusten und modernsten Stand bringen sowie dort, wo bisher gar keine Laterne am Wegesrand steht, nachrüsten.

Vier neue Straßenlaternen

Bereits im Juli dieses Jahres schickte die Gemeinde die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Neuen Bergstraße in Jahna beziehungsweise Binnewitz ins Rennen um Fördermittel aus dem Leader-Topf. Für rund 32.300 Euro sollten die bisherigen Leuchtköpfe ausgetauscht werden. „Bei einer Vor-Ort-Besichtigung wurde festgestellt, dass der Straßenabschnitt von der Brücke über die Große Jahna bis zur Kreisstraße unberücksichtigt blieb, weil dort bisher noch gar keine Beleuchtungsmaste standen“, führt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) aus. Viel sinnvoller wäre es deshalb, gleich vier komplette Straßenlampen in diesem Abschnitt neu zu installieren. „Damit wäre die gesamte Ortslage Binnewitz ausreichend beleuchtet.“

Knapp 10.000 Euro teurer

Die Gemeinde Ostrau hat Glück: Im Budget der Leader-Region Lommatzscher Pflege waren noch Fördermittel übrig. Ostrau ergriff die Chance und ließ den Antrag vom Planungsbüro überarbeiten, aktualisieren und mit den neuen Kosten einreichen. Satt der zuvor zu Buche schlagenden 32.300 Euro stehen nun alles in allem rund 43.700 Euro zur Debatte. Ein Großteil der Summe wird gefördert, auf die Gemeinde kommen Kosten in Höhe von rund 8800 Euro zu. Die Gemeinderäte mussten das zu ihrer jüngsten Sitzung noch einmal formell beschließen. Dafür war es notwendig, den im Juli gefassten Beschluss aufzuheben und dem nun neuen Beschlussantrag grünes Licht zu geben. Das tat das Gremium auch. Damit ist der Weg frei für eine weitere Erleuchtung in der Gemeinde.

Von she