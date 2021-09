Bio-Landwirt Eckhard Voigt aus Doberquitz: „Alles hat seine Zeit“

Doberquitz

Eckhard Voigt ist Bio-Bauer. Vor 30 Jahren gründete er seinen eigenen Betrieb in Doberquitz. In der konventionellen Landwirtschaft machte er seine ersten Schritte, ließ sich 1981 als Agrotechniker beziehungsweise Mechanisator in Ostrau ausbilden. So hieß früher, was man heute Landwirt nennt. Irgendwann kam Eckhard Voigt an den Punkt, der ihn eine Entscheidung treffen ließ. Er kehrte der konventionellen Landwirtschaft den Rücken. „Manchmal war die Fracht teurer als die Ware selbst“, sagt er. Das störte ihn. Er wollte seinen Betrieb intensivieren und hochwertige Lebensmittel produzieren, die er direkt an den Kunden, die Menschen aus dem Dorf, der Region, vermarkten kann.

Zwei Jahre dauert die Umstellung

Im Jahr 2007 geht er den Schritt. Zwei Jahre dauert die Umstellung von konventioneller zu ökologischer Landwirtschaft. „Vom ersten Tag an muss man sich an alle Richtlinien und Vorgaben halten“, sagt Eckhard Voigt. Er tut es und bemerkt schnell einen der größten Unterschiede: „Ökologisches Landwirtschaften bedeutet mehr Arbeit und mehr Arbeitskräfte.“ Im nächsten Atemzug schiebt er ein „Und das ist gut so“ hinterher. In seinem Betrieb bildet er junge Leute zu Landwirten aus. Ihnen will er vermitteln, was die ökologische Landwirtschaft ihm gegeben hat. „Man bekommt die Prozesse hautnah mit. Es ist eine vielseitige und interessante Arbeit“, sagt er.

Niklas durfte die Kartoffeln von Eckhard Voigt ganz frisch vom Feld holen. Innerhalb weniger Minuten war der Korb des Siebenjährigen rappellvoll. Quelle: Stephanie Helm

Verkauft werden die Produkte direkt ab Hof. In einer großen Scheune in Clennen hat der Landwirtschaftsbetrieb von Eckhard Voigt seinen Hofladen. Außerdem beliefert er Bioläden, in der Grundschule im benachbarten Sitten wird mit seinen Kartoffeln das Mittag für die Kinder gekocht. Die Kartoffel ist auch die wichtigste Frucht im Landwirtschaftsbetrieb von Eckhard Voigt. Zehn, manchmal zwölf Sorten baut er jedes Jahr an. „Dieses Jahr ist es ein bisschen ausgeartet“, sagt der Bio-Landwirt schmunzelnd über die diesjährigen 18 Sorten. Er probiert gern neue Dinge aus, experimentiert und versucht. Hat er aber eine Sorte für gut befunden, dann bleibt er ihr treu. So kamen mit den Jahren immer mehr dazu.

„Alles hat seine Zeit“

„Vor allem die inneren Werte sind entscheidend“, sagt Eckhard Voigt über seine Kartoffeln. Auch wenn sie von außen ohne Makel sein sollen, auf den Geschmack kommt es besonders an. Sechs Wochen dauert die Kartoffelernte im Schnitt. Wichtig dafür ist, dass der Boden gute Bedingungen bereit hält. Wenn er zu nass ist, sinkt die schwere Technik ein. Auch die Kartoffeln lassen sich so schwerer aus dem Boden holen. „Optimal ist es, wenn der Boden trocken und siebfähig ist“, sagt Eckhard Voigt. Manchmal müssen der Bio-Landwirt und seine Mitarbeiter Geduld haben. „Alles hat seine Zeit“, sagt er.

Eckhard Voigt setzt bei seinem Anbau auf eine siebenjährige Fruchtfolge. Erst kommt Luzerne, dann Kartoffeln, gefolgt von Weizen, Öllein, Kümmel, dann wieder Weizen, Gemüseerbse, Luzerne und das ganze wieder von vorn. „Die Kartoffeln haben sechs Jahre Pause“, so der Bio-Landwirt. Diese Fruchtfolge, sagt er, habe sich bewährt. Es sei das wirksamste Mittel für einen guten Boden und demzufolge auch für die beste Ernte. Eckhard Voigt: „Das ist unsere Strategie für besseren Boden.“

Bio-Landwirt Eckhard Voigt im Gespräch mit Landwirtschaftsminister Wolfram Günther. Letzterer eröffnete die sächsischen Öko-Wochen am Wochenende in Doberquitz. Quelle: Stephanie Helm

Wie gut die Strategie aufgeht, davon konnten sich Besucher am vergangenen Wochenende selbst überzeugen. Im Rahmen der sächsischen Öko-Wochen, die in diesem Jahr erstmals stattfinden, lud Eckhard Voigt auf seinen Hof ein. Der siebenjährige Niklas aus Clennen war einer der Besucher. Er durfte auf dem Feld sogar selbst die Kartoffeln aus der Erde suchen. Innerhalb weniger Minuten war sein großer Korb rappelvoll. „Wir haben zuhause auch ein paar Kartoffelpflanzen“, verrät Niklas. Eine Verkostung gab es auch: Zwischen fünf Sorten sollten die Besucher ihre liebste küren. Antonia, Anuschka, Darling, Santera oder Simonetta – welche darf es sein?

Marktzugang für kleine Betriebe erhalten

Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen) entschied sich für die Antonia. Er eröffnete die sächsischen Öko-Wochen in Doberquitz und wird in den nächsten Tagen weiteren Betrieben des Öko-Landbaus und der Verarbeitung von Öko-Lebensmitteln einen Besuch abstatten. „Die teilnehmenden Betriebe sind hervorragende Beispiele für das große Engagement sächsischer Bio-Bäuerinnen und -bauern beim Ausbau der ökologischen Lebensmittelproduktion im Freistaat“, so der Minister. Für die Zukunft wünscht er sich, dass die Branche weiter wächst. Eckhard Voigt ergänzt: „Aber der Marktzugang für die Kleinen muss unbedingt erhalten bleiben.“

Hinweis: Der Bio-Kartoffelverkauf aus der Kartoffelscheune in Clennen findet immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 11 Uhr statt.

Von Stephanie Helm