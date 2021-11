Mit einem Wert von 648,5 hat Mittelsachsen am Montag die bislang höchste Inzidenz im Landkreis überhaupt erreicht. Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken bleibt hoch. In der Region Döbeln gibt es diese Woche wieder etliche Impfaktionen. Indes sagt die Stadt Roßwein den Weihnachtsmarkt ab.