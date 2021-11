Bislang höchste Inzidenz in Mittelsachsen – Wo überall geimpft wird

Mittelsachsen

Die Zahl der bestätigten Corona-Virusnachweise ist in Mittelsachsen erneut gestiegen – am Montag um 185 auf nunmehr 32 153. Vor einer Woche noch hatte die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn bei 30 099 gelegen. Das bedeutet einen Zuwachs von 2054 nachgewiesenen Fällen innerhalb von sieben Tagen. In den Kliniken im Landkreis müssen 82 Patienten stationär wegen Corona behandelt werden, das ist ein Patient weniger als am Wochenende. Die Zahl der Menschen, die in Mittelsachsen auf den Intensivstationen behandelt und beatmet werden müssen, liegt unverändert bei 14, die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, unverändert bei 724.

Höchste Inzidenz

Der Inzidenzwert laut Robert Koch-Institut liegt für Mittelsachsen am Montag bei 648,5. Das ist ein Plus von 40,5 gegenüber dem Vortag und der bislang höchste Inzidenzwert im Landkreis Mittelsachsen überhaupt. Zuletzt war die Inzidenz am 21. Dezember 2020 ähnlich hoch, damals betrug sie 645,8, lag also noch unter dem aktuellen Wert vom Montag.

Weitere Impfaktionen

Auch in dieser Woche wird in der Region Döbeln gegen Corona geimpft: am Dienstag, 16.11., gibt es eine Aktion im Temporären Impfzentrum (TIZ) am Markt 4 in Roßwein (Rathaus) von 9 bis 17 Uhr; am Freitag, 19.11., in der Hartharena in Hartha von 9 bis 17 Uhr; am Freitag, 19.11., in der Gemeindeverwaltung Zschaitz-Ottewig von 14 bis 20 Uhr; am Freitag, 19.11., in der Turnhalle der Ostrauer Grundschule von 9 bis 12 Uhr; am Sonnabend, 20.11., in der Hartharena Hartha von 9 bis 17 Uhr. In der nächsten Woche ist dann wieder eine Impfaktion in Döbeln, von Montag bis Mittwoch (22. bis 24. 11.), im Volkshaus, Burgstraße 4, jeweils 9 bis 17 Uhr. Das Impfen an den genannten Orten und in den Zeiträumen ist ohne Termin möglich. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen im Rahmen der Abstandszeiten und Zulassungen durchgeführt. In der Regel stehen Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und von Johnson & Johnson zur Verfügung. Mitzubringen sind der Impfausweis, Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und bestenfalls die aktuellen und bereits ausgefüllten Impfunterlagen (Aufklärungsmerkblatt/Anamnese- und Einwilligungserklärung für mRNA- oder Vektor-Impfstoff).

Unterricht eingeschränkt

Der Unterricht an der Grundschule Großweitzschen und an der Schlossbergschule in Döbeln ist mittlerweile komplett wegen aufgetretener Coronafälle ausgesetzt. An anderen Grundschulen, wie in Döbeln-Ost, in Ostrau und an der Kunzemann-Grundschule in Döbeln wurden einzelne Klassen vorübergehend nach Hause geschickt.

Von daz/obü